مؤسسة نفط الشارقة الوطنية تنجز حفر واختبار البئر الثانية بحقل «هديبة»

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» عن تسجيل إنجاز جديد وذلك بعد نجاح حفر واختبار البئر الثانية «هديبة - 02» الواقعة إلى الشمال من حقل الصجعة بالشارقة، والتي تأتي ضمن أعمال التقييم والتطوير التي تقوم بها المؤسسة في حقل هديبة البري للغاز.

وسجلت نتائج استكمال حفر واختبار بئر «هديبة - 02»، عن وجود مكامن غاز إضافية، حيث تم حفر البئر بعمق إجمالي يبلغ 13200 قدم، وسيتم ربط البئر الجديدة بخط الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار برنامج الحفر لحقل هديبة في الأشهر القادمة لتقييم المدى الكامل لمكامن الحقل.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مسيرة تطوير الحقل بعد اكتشاف البئر الأولى «هديبة - 01» في عام 2024، والتي أثبتت وجود الغاز وسوائل مصاحبة ضمن تراكيب جيولوجية تدعى الثمامة.

حيث تم إدخال بئر «هديبة - 01» إلى الإنتاج، خلال فترة وجيزة لتسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الإمارة، كما يُعد حقل «هديبة» خامس حقل غاز ومكثفات بري في إمارة الشارقة، وثاني اكتشاف خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس نجاح جهود إمارة الشارقة المتواصلة في أعمال الاستكشاف.

وأكد المهندس خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، أن النجاح في حفر واختبار بئر «هديبة - 02» يمثل محطة مهمة في مسيرة «سنوك» لتعزيز قدرات إمارة الشارقة في الاستجابة لمتطلبات الطاقة وتأمينها على المدى الطويل.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة الثابت بالتميّز التشغيلي والابتكار والنمو المستدام، من خلال مواصلة تطوير إمكانات الغاز الطبيعي في الإمارة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الهادفة إلى ضمان توفير طاقة موثوقٍ بها للشارقة، وبناء قاعدة أكثر قوة ومرونة لمستقبلها.

من جانبه، قال مسعود الحمادي، المدير التنفيذي لإدارة الاستكشاف والإنتاج لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، «إن نجاح اختبار بئر «هديبة - 02» هو ثمرة عمل جماعي متميز، شمل مراحل الدراسات الجيوفيزيائية والهندسية وصولاً إلى مراحل التخطيط والتنفيذ، ويجسد هذا الإنجاز قدرة المؤسسة على تحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعّال وبكفاءة عالية».

وتؤكد مؤسسة نفط الشارقة الوطنية التزامها بمواصلة تعزيز استقلالية الطاقة في إمارة الشارقة عبر استكشاف وتطوير مواردها الهيدروكربونية، مدعومةً ببنيتها التحتية الاستراتيجية لتخزين ومعالجة الغاز.