وفاة رئيس «هندوجا» متعددة الجنسيات بعد رحلة 85 عاماً

توفي جوبيتشاند ب. هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا متعددة الجنسيات، والتي تمتلك استثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في لندن عن عمر ناهز الخامسة والثمانين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الهندية «برس ترست أوف إنديا»، فقد كان هندوجا يعاني من وعكة صحية خلال الأسابيع الماضية، وتوفي في أحد مستشفيات لندن.

ويعرف في الأوساط التجارية بلقب «جي بي»، وكان من الجيل الثاني في عائلة هندوجا، وتولى رئاسة المجموعة في مايو عام 2023 بعد وفاة شقيقه الأكبر سريتشاند هندوجا.

تشمل استثمارات مجموعة هندوجا في المنطقة مصنع أشوك ليلاند في رأس الخيمة، وهو المصنع الوحيد لتصنيع الحافلات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شركة جلف أويل الشرق الأوسط المختصة في منتجات النفط المكررة في جبل علي، بدبي.