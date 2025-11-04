موانئ أبوظبي تبرم اتفاقيتين مع «نيمكس تيرمينالز» لإنشاء محطتين للغاز الطبيعي والبترولي المسال بميناء خليفة

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إبرام اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة «نيمكس تيرمينالز»، في خطوة بارزة ستسهم في تعزيز مكانة ميناء خليفة مركزاً رائداً في قطاع الطاقة منخفضة الكربون، وخدمات سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً لرفد قطاع الطاقة العالمي.

وبموجب الاتفاقيتين سيتم تطوير أول محطتين مملوكتين للقطاع الخاص على مستوى الدولة، لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المُسال والغاز البترولي المُسال، حيث ستتمكنان من استقبال أضخم ناقلات الغاز في العالم، وستسهم المحطتان في تعزيز إمكانات وقدرات ميناء خليفة لمواكبة الطلب المتنامي على تجارة الطاقة العالمية، وبما يدعم تحقيق استراتيجية دولة الإمارات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتقدر قيمة الصفقة، استنادًا إلى الإيرادات المتوقعة على مدى 50 عاماً من محطتي الغاز، بأكثر من 30 مليار درهم (ما يفوق 8 مليارات دولار).

وستزود الاتفاقيات ميناء خليفة، المصنف في المرتبة التاسعة والثلاثين ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء في العالم لعام 2025، بالبنية التحتية اللازمة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال منخفضي الانبعاثات، وهما من أسرع أنواع الوقود البديل نمواً في قطاع الشحن البحري العالمي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تمثل هذه الاتفاقيات نقطة تحول استراتيجية لميناء خليفة ولقطاع الطاقة في دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «نيمكس تيرمينالز» سنعمل على تزويد ميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، بالبنية التحتية اللازمة لتوفير وقود منخفض الانبعاثات، ما يعزز دوره في إعادة تصور مستقبل أكثر استدامة لقطاع الموانئ والشحن العالمي. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي التزامها بالاستثمار في ترسيخ دعائم الاقتصاد المستدام، وخلق قيمة طويلة الأمد لمجموعتنا ولشركائنا، بما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وستستفيد محطتا الغاز من البنية التحتية البحرية المتطورة في ميناء خليفة، ومنظومة الربط متعدد الوسائط براً وبحراً وجواً وعبر السكك الحديدية، إضافة إلى قربهما من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقيات تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يصل إلى 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية اللازمة، بما يشمل أعمال التجريف وإنشاء الأرصفة البحرية. ومن جانبها ستستثمر شركة «نيمكس تيرمينالز» ما يصل إلى 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) في إنشاء مرافق تخزين متطورة للغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وسيتم تطوير المحطتين على عدة مراحل تمتد إلى خمسة أعوام.

وسيتم إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال على مساحة 130 ألف متر مربع، وستضم مرافق تخزين بالتبريد العميق، بإجمالي طاقة استيعابية يصل إلى 400 ألف متر مكعب، كما سيتم إنشاء محطة الغاز البترولي المسال على مساحة 90 ألف متر مربع، وستبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 280 ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التشغيل الأولية بحلول منتصف عام 2028، مع الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لمحطة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2031، ولمحطة الغاز البترولي المسال بحلول عام 2033.