14 مليار درهم إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في الإمارات 2025

ترجح تقديرات «ستاتيستا» زيادة إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في دولة الإمارات خلال عام 2025 بنحو 3.8 مليارات دولار (14 مليار درهم)، مدفوعة بالاستثمار المتواصل في البنى الرقمية والابتكار واعتماد حلول التعاون المؤسسي الآمنة والقابلة للتوسع. وفي هذا السياق أبرمت شركة «في كيو للاتصالات» شراكة مع «كونكت للخدمات الاحترافية» بهدف توسيع قدراتها التشغيلية ورفع جودة خدماتها المهنية عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب الاتفاق تتولى كونكت تقديم الخدمات الفنية الميدانية وإدارة عمليات النشر والتنفيذ للمشروعات الإقليمية، إضافة إلى الدعم الفني لمنصة VQ Conference Manager وحلول أتمتة إدارة الأجهزة (DMA)، ويعزز هذا التعاون جاهزية «في كيو للاتصالات» لتقديم دعم محلي عالي الكفاءة لشركاء ومتعاملي سيسكو في المنطقة، خصوصاً الجهات التي تعلي من أمن البيانات وخصوصيتها ومتطلبات الامتثال، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف عبر إدارة مركزية لأجهزة المؤتمرات والاتصالات الموحدة.

وتستهدف الشراكة التقاط الطلب المتنامي على منصات التعاون المؤسسي، لا سيما لدى القطاعات الحساسة، مثل الجهات الحكومية والخدمات المالية والرعاية الصحية، حيث تتيح حلول «في كيو» بنية مرنة ومستضافة محلياً، مدعومة بقدرات «كونكت» في التنفيذ الميداني، والتخصيص، والتحسين المستمر على مستوى المؤسسة.

وقال أحمد سوسة، رئيس استراتيجية وتطوير الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «في كيو للاتصالات»، إن دمج القدرات التنفيذية لكونكت مع منصة «في كيو» يقدم عرضاً متكاملاً يغطي دورة الحياة من التخطيط والنشر إلى التشغيل والدعم، ما يفتح فرص نمو جديدة ويعزز معايير التميز التشغيلي.

من جانبه أوضح أحمد حلمي، المدير العام التنفيذي لـ«كونكت» في السعودية، أن التحالف يمكن الشركة من تقديم حلول مؤتمرات وإدارة أجهزة ملائمة للبيئات الأكثر تطلباً أمنياً وتشغيلياً.

وأشار أحمد ماهر، مدير حلول التواصل والبرمجيات في «كونكت»، إلى أن نطاق التعاون يشمل نشر وتخصيص وتحسين VQ Conference Manager وDMA بما يرفع قدرات المراقبة والتحديث والتحكم على مستوى المؤسسة.

وتتمتع «في كيو للاتصالات» بعضوية برنامج Cisco Solutions Plus العالمي، فيما تعد «كونكت للخدمات الاحترافية» شريكاً مفضلاً للحلول لدى «سيسكو»، بما يعزز التكامل داخل منظومة الشركة ويسرع تبني الحلول المتقدمة.

وتأتي الشراكة امتداداً لمسار التوسع الدولي لـ«في كيو» بعد تأسيس مقر إقليمي في فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق خارطة منتجات 2026 خلال WebexOne 2025 في سان دييغو.

واختتم الإعلان بتأكيد مواءمة الشراكة مع أولويات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة، وقد جرى تسليط الضوء عليها خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2025 في دبي، بوصفها نموذجاً لتعاون يعزز الإنتاجية ويرسخ منظومات الاتصالات والتعاون الذكي مع الحفاظ على أعلى معايير أمن البيانات.