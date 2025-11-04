«سرغاز» الإماراتية تعزز ريادتها في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً

أعلنت مجموعة «سرغاز»، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال حلول الغاز والطاقة في الإمارات والمنطقة، عن سلسلة من التطورات والمشروعات الاستراتيجية التي تُجسد رؤيتها نحو الابتكار، والتوسع الإقليمي، ودعم مساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي، بما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في هذا القطاع الحيوي.

وقال محمد دمق، الرئيس التنفيذي للمجموعة: بالتزامن مع استضافة العاصمة أبوظبي لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»: شهد العام الجاري خطوات كبيرة نحو تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تمثل نقلة نوعية في مسار المجموعة نحو المستقبل، وتواصل سرغاز التزامها بتقديم حلول طاقة مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز تنافسية الدولة على مستوى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن شركة «مزن للطاقة»، التابعة لمجموعة «سرغاز»، حققت تقدماً كبيراً في مشروعها الاستراتيجي لتسييل الغاز الطبيعي في الدولة، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن الشركة أتمّت خلال هذا العام جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة تمهيداً لبناء المشروع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة محورية نحو دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وذكر أن المشروع سيسهم في تزويد المصانع والمناطق النائية بالغاز الطبيعي، مما يُعزز من الإنتاجية ويتيح فرصاً لتطوير مجتمعات عمرانية جديدة ذات بنية طاقة متطورة.

وفي إطار استراتيجيتها للتوسع وتبادل الخبرات، أعلنت المجموعة عن انضمام شركة IGES إلى منظومتها لتكون الذراع الاستشارية والهندسية للمجموعة. وتقدم الشركة الخبرة في الاستشارات الفنية والهندسية المتخصصة في مجال الطاقة لعملائها في منطقة شمال أفريقيا والعالم العربي، بما يسهم في نقل الخبرات وتوسيع نطاق أعمال المجموعة في الأسواق الإقليمية. وأكد دمق أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام سرغاز بتقديم حلول هندسية وتقنية متكاملة ترتكز على الكفاءة والجودة والاستدامة.

كشفت المجموعة كذلك عن افتتاح فرعها الجديد في مدينة دبي الصناعية، ليكون مركزاً صناعياً رئيسياً يدعم عمليات التصنيع والتوزيع التجاري لأسطوانات الغاز وتجارة معدات الغاز والحماية من الحريق، تماشياً مع الطلب المتزايد في السوق الإماراتي. يأتي هذا التوسع ضمن رؤية سرغاز الهادفة إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الغاز والبنية التحتية، إلى جانب تطوير قدراتها اللوجستية لتلبية احتياجات السوق بكفاءة أعلى.

وفي سياق التوسع الإقليمي، أعلنت المجموعة عن افتتاح المرفق الجديد بمصفاة في مسقط، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز حضورها في السوق العُماني، الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة. وأوضح دمق أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن المجموعة تسعى باستمرار إلى دعم مشاريعها في السلطنة بمزيد من الاستثمارات والخبرات الفنية في مجالات الطاقة المتجددة، تماشياً مع التطور التي تشهده عمان في هذا المجال.