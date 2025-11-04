حرة الحمرية بالشارقة تشارك في «أديبك 2025» بمنظومتها اللوجستية لخدمات لدعم الطاقة



تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، الحدث الأبرز من نوعه في قطاع الطاقة العالمي، الذي يُقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتسلط المنطقة الحرة بالحمرية خلال مشاركتها الضوء على مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة في قطاع الطاقة في ظل بيئتها المتكاملة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.

وتستعرض الهيئة عبر جناحها المزايا الاستراتيجية ومنظومة الخدمات اللوجستية المتطورة والحلول الاستثمارية المبتكرة التي توفرها للمستثمرين، والتي عززت من جاذبية المنطقة الحرة بالحمرية في قطاعات الطاقة والنفط والبتروكيماويات، حيث تعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، وتضم مجموعة من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات الحيوية ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية، والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

منصة عالمية

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في «أديبك 2025» تأتي في إطار السعي المستمر للهيئة لترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية الحدث الذي يمثل منصة عالمية فريدة تجمع رواد الابتكار والمستثمرين والخبراء لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر إلى «أديبك» كفرصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف مجالات تعاون جديدة مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الحلول التقنية في قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، بما يعزز حضور الشارقة على خريطة الصناعات المتقدمة.

200 ألف زائر

ويشهد المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 205 آلاف زائر من 172 دولة حول العالم، مشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و54 شركة نفط وطنية ودولية ومؤسسة طاقة، وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها، خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب حرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.