«إمارات» تكشف عن أول مركز خدمة للمركبات الكهربائية في دبي

أعلنت شركة الإمارات للبترول «إمارات» عن افتتاح محطتها رقم 158 تحت مسمى «البحيرة» في منطقة البرشاء جنوب؛ وبذلك توسع الشركة حضورها في دبي الجديدة مع أول مركز متخصص لخدمات المركبات الكهربائية على مستوى المنطقة.

يأتي إطلاق المحطة الجديدة بالتعاون مع شركة «إي في إس لخدمات المركبات الكهربائية» بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى الجمع بين خبرة «إي في إس» المتميزة في صيانة المركبات الكهربائية من جهة وشبكة «لوب إكسبرس» التابعة لـ«إمارات» ومعاييرها التشغيلية العالية من جهة ثانية.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء مراكز خدمة مشتركة تحمل كلتا العلامتين التجاريتين تحت مسمى «مراكز خدمة EVS إكسبرس» ضمن مرافق محددة تابعة لـ «لوب إكسبرس»، حيث تتولى «EVS» إدارة العمليات اليومية في هذه المراكز، بينما توفر «إمارات» البنية التحتية والدعم التشغيلي وتدفق العملاء.

وتشمل المرحلة التجريبية مواقع في كل من البرشاء ومحطة النهروان بدبي، والموافجة بالشارقة.

وقال علي خليفة الشامسي، مدير عام «إمارات»: «تشكل محطة «البحيرة» الجديدة إنجازاً مزدوجاً لـ«إمارات»؛ فعدا عن كونها إضافة رائدة إلى شبكتنا في دبي الجديدة، كذلك تعد أول مركز خدمة مخصص للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال شراكتنا مع EVS ودمج خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية ضمن نموذج «لوب إكسبرس» الخاص بنا، فإننا ندعم التزام «إمارات» بضمان السلامة والجودة والراحة لجميع سائقي المركبات - التقليدية منها والكهربائية – بالتوازي مع دعم توجهات دولة الإمارات نحو التنقل المستدام».