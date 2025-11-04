«العربية للطيران» تطلق رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وقازان

أطلقت «العربية للطيران» رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة قازان الروسية، في خطوة جديدة تعكس توسع عمليات الشركة انطلاقاً من رأس الخيمة. أقيم بهذه المناسبة حفل افتتاح في مطار رأس الخيمة الدولي قبيل إقلاع الرحلة الافتتاحية بحضور ممثلين عن المطار وشركة العربية للطيران.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يعزز إطلاق الرحلات الجديدة بين رأس الخيمة وقازان من حضورنا المتنامي في روسيا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر مريحة وبأسعار مناسبة، فضلاً عن مواصلة دعم نمو إمارة رأس الخيمة كونها مركزاً رئيسياً للسياحة والتجارة.

وتعد قازان واحدة من أبرز المدن الروسية بفضل اقتصادها القوي وإرثها الثقافي الغني. وتشكل الخدمة الجديدة الإضافة الأحدث إلى شبكة وجهات العربية للطيران في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة، بالإضافة إلى موسكو ويكاترينبورغ، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة وبأسعار تنافسية بين الإمارات وروسيا.

ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية، وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم، كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «سكاي كافيه» الموجودة على متن الطائرة.