«أدنوك» توقع اتفاقية مع «شل» لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال

أعلنت «أدنوك» عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها خمسة عشر عاماً لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل إنترناشونال تريدنغ ميدل إيست ليمتد، فري زون»، المملوكة بالكامل لشركة «شل بي إل سي». وتمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، أول اتفاقية طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال بين «أدنوك» و«شل»، والثامنة من نوعها وذلك بعد الإعلان عن أول اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس خلال معرض «أديبك 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحويل اتفاقية البنود الرئيسة، الموقعة سابقاً بين الطرفين، إلى اتفاقية بيع وشراء ملزمة، مما يمثل خطوة مهمة في جهود «أدنوك» لتسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال. ووفقاً لهذه الاتفاقية، بلغ إجمالي الكميات التي تم الالتزام ببيعها حتى الآن أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والبالغة 9.6 أطنان متري سنوياً لعملاء دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور 16 شهراً من اتخاذ «قرار الاستثمار النهائي» للمشروع في يوليو 2024.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: تمثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد التي تم توقيعها اليوم مع «شل» إنجازاً نوعياً يسهم في تعزيز مكانة «أدنوك» كمورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات. ويُعد الاتفاق على بيع أكثر من 80% من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال خلال فترة تزيد قليلاً على عام واحد من تاريخ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، إنجازاً استثنائياً يرسّخ معياراً جديداً لمشاريع الغاز الطبيعي المسال واسعة النطاق على مستوى العالم. ففي الوقت الذي يستغرق قطاع الطاقة ما بين أربع إلى خمس سنوات لتسويق مثل هذه الكميات، يواصل مشروع الرويس تقدمه في بيع إنتاجه بوتيرة غير مسبوقة، وبالتزامن مع ذلك، تسير أعمال الإنشاء واختيار وتعيين المقاولين وتنفيذ الأنشطة الميدانية في الموقع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يضمن بدء التشغيل بحلول نهاية عام 2028.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. وتمتلك «شل» حصة 10% في المشروع من خلال شركة «شل أوفرسيز هولدينغ ليمتد» التابعة لها.

من جانبه، قال توم سامرز، نائب الرئيس التنفيذي لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال في شركة «شل»: ترتبط «شل» بعلاقة شراكة راسخة مع «أدنوك» تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ويأتي هذا التعاون اليوم في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال التنسيق الاستراتيجي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة التعاون بين الطرفين، كما تسهم في دعم استراتيجية «شل» الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال.