27.5 % نمو أرباح «برجيل القابضة» في الربع الثالث

أعلنت مجموعة «برجيل القابضة» عن نتائجها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك عن فترتي الأشهر الثلاثة والأشهر التسعة المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025.

وسجلت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 17.1% لتصل إلى 320 مليون درهم، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح إلى 22.5% مقارنة بما نسبته 20.7% في الفترة ذاتها من 2024، ويُعزى هذا النمو بالكامل إلى الأداء التشغيلي القوي، مدعوماً بتوسع الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة، فضلاً عن الإدارة المنضبطة للتكاليف، وتحسن الرافعة التشغيلية في كل من الأصول الجديدة والراسخة على حد سواء.

وبلغ صافي الربح 175 مليون درهم في الربع الثالث 2025، بزيادة قدرها 27.5%، فيما ارتفع صافي الهامش إلى 12.3% مقارنة بما نسبته 10.4% في نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية وتباطؤ النمو في التكاليف غير التشغيلية مقارنة بالإيرادات، أما على مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 18.2% ليصل إلى 362 مليون درهم إماراتي، مع تحسن صافي الهامش، ليصل إلى 8.8%، في دلالة واضحة على استمرار نمو الأرباح بوتيرة قوية.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي: «شهد الربع الثالث أداء غير مسبوق لـ«برجيل القابضة»، مجسداً متانة شبكتها ومكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية، وقد أسهمت الاستثمارات الاستراتيجية، التي نفذتها المجموعة خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر منظومات الرعاية الصحية موثوقية ومرونة في المنطقة، بفضل محفظتها المتوازنة من العلامات التجارية، وتوافقها الوثيق مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات».