«الصير مارين» و«دامن إنترناشيونال» توسعان أعمال «ديون» لبناء السفن

أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة «دامن إنترناشيونال»، التابعة لمجموعة «دامن لبناء السفن»، والمملوكة لعائلة «دامن» المعروفة عالمياً، عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال توسيع نطاق مشروعهما المشترك «ديون» لبناء السفن.

وتأسس مشروع «ديون» عام 2022، وركّز منذ انطلاقه على بناء السفن الحربية، وسيبدأ المشروع مع توسيع عملياته في بناء السفن التجارية، ما سيعزز مكانته في الصناعة البحرية العالمية. وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية:

«نضع نصب أعيننا تطوير مشروعنا المشترك ليحقق المزيد من النجاح. ونعتمد في ذلك على قدراتنا التصنيعية لإنتاج وبناء السفن في دولة الإمارات، إلى جانب المرافق الكبيرة التي تمتلكها عائلة دامن في المنطقة.

ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على تقديم حلول بحرية مبتكرة وعالية الكفاءة، ونتطلع خلال العام 2025 وحده، إلى تلبية طلبات عملائنا المحليين والعالميين عبر بناء أكثر من 26 سفينة».

تكمن أبرز المقومات لمشروع «ديون» في الاستفادة من الخبرات الاحترافية ومنشآت بناء السفن التي تمتلكها شركة الصير مارين في أبوظبي، والحضور القوي لعائلة دامن في أحواض «الباوردي دامن» لبناء السفن في الشارقة والفجيرة ودبي،.

وسيكون لنمو هذا المشروع ونجاحه دور محوري في دعم رؤية الإمارات لتصبح مركزاً بحرياً عالمياً، ووجهة للابتكار وتنمية الكفاءات البحرية الوطنية، سعياً إلى تطوير أفضل الممارسات المستدامة في الصناعة البحرية.