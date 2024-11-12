«بايبروورلد» و«لايفستايل» ينطلقان اليوم في دبي

تنطلق اليوم في دبي فعاليات معرضي «بايبروورلد ميدل إيست» و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، لصناعات الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب والهدايا، بمشاركة أكثر من 600 جهة عارضة من 40 دولة.

وتشمل فئات المنتجات المعروضة في معرض «بايبروورلد ميدل إيست»، المنتجات الورقية، واللوازم المكتبية، والأدوات المدرسية، والقرطاسية، والحرف اليدوية، ولوازم الفنون، في حين يقدم معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، منصة للشركات لاكتشاف أصناف الهدايا ومنتجات الأطفال والمنازل والتصميمات الخاصة.

ومن المتوقع أن يشهدا حضور أكثر من 12 ألف زائر من نحو 100 دولة.ويعتبر «بايبروورلد ميدل إيست» بدورته الثالثة عشرة، المعرض الأسرع نمواً في قطاع الورق ومنتجاته على مستوى العالم، ويشكل منصة عالمية، تجمع الخبراء والمتخصصين في مجالات الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب.

وقال سيد علي أكبر مدير معرضي «بايبروورلد ميدل إيست» و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، إن المعرضين يقدمان فرصة للتواصل بين العارضين والمشاركين، ويتضمنان العديد من الجلسات التثقيفية، والمشاريع الفنية والمجتمعية الملهمة، ومجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس أحدث التوجهات والابتكارات المعاصرة. ويشارك في المعرضين الهند وألمانيا والصين وهونغ كونغ وتركيا ومصر والأردن، حيث سيعرض رواد هذا القطاع أبرز منتجاتهم الجديدة.

وخصص معرض «بايبروورلد ميدل إيست» هذا العام، قسماً جديداً لصناعات ورق الكرافت والتغليف، لتلبية الطلب المتزايد على المواد المستدامة في هذا القطاع. ويضم القسم الجديد مجموعة متنوعة من الورق ومواد التغليف المستدامة، وتقنيات الطباعة المتطورة، التي تنتج بجودة استثنائية، مع تقليل التأثير البيئي.

ويقدم معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، بدورته الرابعة، منصة للشركات لاكتشاف أصناف الهدايا ومنتجات الأطفال والمنازل والتصميمات الخاصة. ويشهد «بايبروورلد ميدل إيست»، تنظيم «منتدى ذا هب»، الذي يجمع خبراء القطاع، وقادة الفكر، لمناقشة مستقبل صناعات الورق والقرطاسية ولوازم المكاتب والهدايا، ضمن 17 جلسة، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 30 متحدثاً، لتسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالاستدامة والذكاء الاصطناعي وسلوكيات المستهلكين.