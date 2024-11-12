«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» تستعرض مسيرة نجاحاتها

شاركت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، في ملتقى عن بُعد، مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، حيث عرضت تجارب ومسيرة ونجاحات المؤسسة، كما تم استعراض التجارب العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المؤسسة تنتهج سياسة الانفتاح على سائر الجهات المعنية، وكذلك كافة مؤسسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج الدولة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات.

وتكثيف الجهود بينهم، على أن يتم الاطلاع على كافة التجارب واستعراض المشاريع الريادية، بدءاً من مرحلة التخطيط للمشروع، إلى مرحلة التطبيق الأمثل، الذي يشكل المردود الحقيقي للمشروع، ومن ثم يرفع مستوى الإنتاجية والنهوض به، وهذا ما يطبق في كافة القطاعات، وعليه تم ترشيح عضوين من الأعضاء ليمثلا المؤسسة في عرض خبرتهما وقصة نجاحاتهما، والتحديات التي واجهتهما في رحلتهما الريادية.

وأشار إلى أن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب تمكنت من احتضان العديد من المشاريع، وستواصل مسيرتها في دعم وتنمية مشاريع الشباب، وتذليل العقبات وتشجيع روح الاستثمار والمبادرة والمسؤولية لدى الشباب، نظراً لإسهام هذا القطاع المهم في رفع المكانة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.

وتضمن الملتقى عرضاً لتجارب حية، استعرضها حمدان الشحي، مشيراً إلى تجربته الشخصية لمشروعه «لومي»، والمتخصص في تقديم البوفيهات والولائم للمناسبات الخاصة والعامة، موضحاً كيف ساندته ودعمته المؤسسة في كافة مراحل المشروع حتى حقق ما كان يتمناه، مؤكداً ضرورة أن يدير صاحب المشروع مشروعه بنفسه، ولا يوكل لأحد إدارته، ليضمن نجاحه.

من جانبه، استعرض الجانب العماني رؤيته حول استراتيجياته في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصهم على تهيئة بيئة عمل مبتكرة، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، واختتمت فعاليات الملتقى بتوصيات لتعزيز التعاون المستقبلي بين الإمارات وسلطنة عمان في مجال ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة.