«الواحة كابيتال» تتخارج من شركة «أوبتاسیا» بواقع 4 مرات مكاسب رأسمالية

استكملت «الواحة كابيتال»، عملية تخارج شركتها التابعة، «واحة فاس المحدودة»، من شركة «تشانيل فاس إنفستمنتس المحدودة» (التي تمارس نشاطها التجاري باسم أوبتاسيا)، وذلك عقب الإدراج الناجح الذي حققته شركة التكنولوجيا المالية في بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية.

وتعد هذه الصفقة واحدة من أهم عمليات التخارج التي تنفذها «الواحة كابيتال» حتى الآن، ما يبرهن بوضوح على المقدرة العالية للشركة على تحديد الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية وتطويرها وتحويلها إلى قيمة نقدية، وبما يضمن تحقيق عوائد استثنائية ومجزية لجميع مساهميها. وكانت «الواحة كابيتال» قد استحوذت (عبر شركتها التابعة) في البداية على حصة تبلغ 20% في «أوبتاسيا» خلال شهر سبتمبر 2017. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نجحت «أوبتاسيا» في التحول من مجرد شركة مبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، لتصبح إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المالية المدارة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلول الائتمان الرقمي والتمويل الأصغر للمستفيدين في 38 دولة حول العالم.

وقبيل تنفيذ الطرح العام الأولي مباشرة، بلغت حصة «الواحة كابيتال» (عبر شركتها التابعة) نسبة 9.3% في «أوبتاسيا»، وذلك بعد أن انخفضت الحصة الأصلية تدريجياً نتيجة تنفيذ عمليات تخارج جزئية عدة سابقة. وبالتزامن مع إجراءات الطرح العام الأولي، استحوذت شركة فيرست راند انفستمنت هولدينغز الخاصة المحدودة على حصة ثانوية بنسبة 20.1% في «أوبتاسيا»، وذلك في إطار الصفقة الثانوية (FirstRand Transaction) المرتبطة بالطرح. وعقب استكمال الطرح العام الأولي ستكون «الواحة كابيتال» قد تخارجت بالكامل من استثمارها في «أوبتاسيا». ومن المنتظر أن تسفر هذه العملية عن تحقيق عوائد إجمالية بقيمة 119 مليون دولار أمريكي، وتثمر عن معدل عائد داخلي بنسبة 25%، ومضاعفة رأس المال المستثمر بواقع 4 مرات.

وقال محمد النويس، مدير الإدارة لشركة الواحة كابيتال: «تمثل قصة نجاح «أوبتاسيا» نموذجاً لنجاحات «الواحة كابيتال» الاستثمارية، فبعد أن كانت شركة تكنولوجيا مالية إقليمية واعدة، تطورت لتصبح اليوم شركة عالمية رائدة ومدرجة في الأسواق المالية. ويعكس هذا الاستثمار بوضوح مقدرتنا على اكتشاف ومساندة الشركات القادرة على إحداث تحول نوعي وتحقيق أثر ملموس وقيمة مستدامة. كما يجسد تخارجنا اليوم التزامنا الراسخ بتقديم عوائد مجزية للمساهمين، وبإعادة توظيف رأس المال في استثمارات استراتيجية تتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية المستقبلية».

وقد أسهم إدراج «أوبتاسيا» في بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية في وصول القيمة السوقية للشركة إلى ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس حجمها وثقة المستثمرين بها. واستقطب الطرح، الذي تضمن أسهماً أولية وثانوية بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليارات راند جنوب أفريقي (ما يعادل 375 مليون دولار أمريكي)، طلبات اكتتاب تجاوزت المعروض بمرات عدة. ويظهر هذا الإقبال الكبير حجم الطلب القوي الذي حظي به الطرح من قبل المستثمرين في جنوب أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وتقدم «أوبتاسيا» خدمات مالية وائتمانية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر شراكات استراتيجية تجمعها بمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة والمؤسسات المالية وشركات التوزيع المختلفة. وتتيح منصة الشركة المبتكرة، «أوبتاسيا 2.0» (Optasia 2.0)، إمكانية إجراء التقييم الائتماني وإصدار الموافقات بشكل فوري. وبذلك، فهي تمكن ملايين المستخدمين في مختلف الأسواق الناشئة من الاستفادة من منتجات رصيد خدمات الاتصالات والتمويل الأصغر، وهو ما يسهم بفاعلية في تعزيز مستويات الشمول المالي في تلك المجتمعات.