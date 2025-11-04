53.8 ألف شركة تنضم لـ «غرفة دبي» في 9 شهور بنمو 4%

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها لأول تسعة أشهر من العام 2025، والتي تجسد دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال في دبي في إطار مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 53.838 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس ذلك جاذبية الإمارة وقدرتها المتنامية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال.

وارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2025 إلى نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي. وأصدرت الغرفة 627,908 شهادة منشأ بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما قامت الغرفة بإصدار واستقبال 3,743 دفتر إدخال مؤقت للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 3.69 مليار درهم.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمضي دبي بثبات في تعزيز صدارتها لمراكز المال والأعمال دولياً، مدعومةً ببيئة أعمال متكاملة تُعزّز ثقة المستثمرين بآفاق الاقتصاد الوطني الواعدة."

وأضاف معاليه قائلاً: " نواصل تكثيف الجهود لتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة بما يواكب تطلعات المستثمرين، من خلال تطوير مرونة البيئة التشريعية المحفزة للنمو، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والمضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة".

دعم التوسع الدولي

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نجحت غرفة تجارة دبي بدعم التوسّع العالمي لـ 90 شركة محلية بنسبة نمو قدرها 20% مقارنةً بـ 75 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها من عام 2024.

دعم تنافسية المنظومة التشريعية

وبالتعاون مع مجموعات الأعمال، قامت غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2025 بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% نسبة الاعتماد خلال ذات الفترة من العام الماضي. كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 فعالية قانونية تنوعت بين ندوات وورش توعوية حول المنظومة التشريعية والقانونية، حضرها 1,702 مشارك من ممثلي مجتمع الأعمال.

واستقبلت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 146 قضية وساطة بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وتجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 230 مليون درهم.

مركز دبي للشركات العائلية

وبهدف الارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.

كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية، ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.

وشهدت الأشهر التسعة من العام الحالي تخرج الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية والتي ضمت 29 مشاركاً، في حين نظم المركز جلستين من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية والذي يستند إلى أهم المعايير العالمية ويشكل تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل القادم في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال. وقام المركز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنظيم أربع فعاليات ضمن "سلسلة الحوكمة"، تضمنت رؤى غنية من خبراء عالميين وقادة محليين.