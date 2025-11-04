هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق مناقصة لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي مناقصة لجميع الجهات المؤهلة لتنفيذ مشروع المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بالتخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. ويدعم المشروع، الذي سيتم تنفيذه وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن هذا المشروع الريادي يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقال معاليه: "نعمل وفق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة. وتمثل المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتنويع مزيج الطاقة في الإمارة وزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يعزز ريادة دبي في تبني أحدث تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة المستدامة، ويدعم تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

وأضاف معاليه: "قمنا برفع نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة في مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030 (مقارنةً بـ 25% المخطط لها في الأصل). ومع اكتمال المرحلة السابعة، سترتفع إجمالي القدرة الإنتاجية المخطط لها للمجمع إلى 8,060 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً."

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، مع 800 ميجاوات إضافية قيد الإنشاء. وقد تلقت الهيئة حتى الآن أكثر من 49 رسالة طلب إبداء اهتمام تطلب وثيقة طلب التأهيل من الشركات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من المجمع، والتي تم طرحها في السوق بتاريخ 16 مايو 2025، فيما تم إصدار المناقصة للمطورين المؤهلين في 20 أكتوبر 2025.