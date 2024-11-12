مكتوم بن محمد: رؤية القيادة ترسيخ دعائم مشهد مالي قوي ومبتكر

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أوليفر جينكين رئيس مجموعة «فيزا» للأسواق العالمية، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات والشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الدولة أمام المؤسسات المالية الكبرى من حول العالم.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات المالية بالإمارات، في ضوء التزام الدولة بتوفير كافة المقومات اللازمة لتسهيل عملها، وتمكينها من النمو والتطور، لا سيما مع تركيز الدولة على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للارتقاء بالابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

نظام مالي متطور

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص الإمارات على ترسيخ دعائم نظام مالي متطور، يتسم بالقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، والجاهزية العالية للمستقبل، مع الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، والمشاركة بصورة مؤثرة وملموسة في تحقيق التكامل المالي العالمي.

وقال سموه: دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، والعلاقات النموذجية التي تجمع الإمارات بشركة «فيزا»، خير مثال على ذلك.. فخبرتها المتميزة تواكب رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ دعائم مشهد مالي قوي ومبتكر، مدفوع بالجيل الجديد من الحلول المالية الرقمية. ومن خلال مثل تلك الشراكات، نسعى لتأكيد الدور المؤثر لدولة الإمارات في وضع معايير جديدة لمستقبل الخدمات المالية الرقمية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه بموقع «إكس»، أمس: «استقبلت اليوم أوليفر جينكين رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، وتباحثنا حول أوجه التعاون بين دولة الإمارات، والمجموعة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، كما استعرضنا الفرص التي توفرها الدولة للشركات المالية العالمية، لتمكينها من النمو والتطور في المنطقة».

وأضاف سموه في تدوينته: «نركز في الإمارات على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية، ونطمح عبر ذلك لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل المالي العالمي، ونسعى لترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً، عبر توفير أفضل بنية تحتية رقمية ووضع تشريعات متطورة، تراعي مصالح الشركاء، وتضمن استقرارهم الاقتصادي، لتحقيق ريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي».

تطور بيئة الأعمال

وتناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، وما تقدمه من حوافز جاذبة، من بنية تحتية رقمية قوية، وتشريعات متطورة، تراعي مصالح الشركاء، وتضمن لهم الاستقرار، والضمانات الكافية لحماية الأعمال والمصالح، وموقع جغرافي متميز، وما تمثله تلك المميزات من عناصر تدعم توجهات «فيزا» العالمية، لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، لا سيما في ضوء رؤية الإمارات نحو مستقبل الاقتصاد الرقمي، وسعيها أن تكون من رواده على مستوى العالم.

وتطرق اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية لشركة «فيزا» العالمية في الإمارات، الساعية لتأكيد دورها كمركز للابتكارات الداعمة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، والمنطقة، ودور مكتب «فيزا» في دبي، والذي افتتحته في عام 2021، بمدينة دبي للإنترنت، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، في دعم أعمالها بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يدعم عمليات «فيزا» حالياً في نحو 90 دولة بتلك المنطقة.

كذلك تم استعراض الفرص التي تتيحها «فيزا» للشركات الناشئة، وشركائها بصورة عامة، للاستفادة من أحدث التقنيات المالية، مثل البلوك تشين والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية لبناء آليات دفع مبتكرة.

يذكر أن «فيزا» حققت إيرادات صافية بلغت 32.7 مليار دولار في السنة المالية 2023، بنمو 11 % عن عام 2022. وتسهم الشركة في تسهيل المعاملات بين الشركات والبنوك والحكومات، في أكثر من 200 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومالك سلطان آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير.