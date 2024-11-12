«الصناعة» تدعو المستثمرين للمشاركة في «منتدى اصنع في الإمارات»

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في الدورة 40 من المعرض تحت شعار «اصنع في الإمارات»، موجهة دعوة للمستثمرين والشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» التي ستكون الأكبر والأوسع نطاقاً والمقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي 19-22 مايو 2025، وستشهد عرض 5000 منتج مصنّع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى جناح خاص للمرة الأولى للمنتجات الحرفية الإماراتية، والإعلان عن المزيد من فرص الشراء تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني.

وخلال مشاركة الوزارة في أديبك، تم استعراض الفرص الاستثمارية والممكنات والمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وإلقاء الضوء على جهود الوزارة في توفير حلول ابتكارية وتكنولوجية تدعم خفض الكربون والاستدامة الصناعية.

إضافة إلى عقد ورش عمل، وتوقيع مذكرات تفاهم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات، واستعراض فرص الشراء المتاحة لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم مع أكثر من 12 شريكاً استراتيجياً بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

وزار مسؤولو الوزارة عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض والتي شملت أجنحة الهند، الصين، وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث فرص التعاون والشراكات مع المستثمرين والشركات. ودعت فرق العمل في الوزارة خلال المشاركة المستثمرين المحليين والدوليين لاكتشاف الفرص الصناعية الواعدة وممكنات الوصول إلى أسواق جديدة تحت مظلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.