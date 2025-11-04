32.4 مليار درهم أرباح بنوك دبي خلال 9 أشهر

سجلت بنوك دبي خلال الـ9 أشهر الأولى أرباحاً صافية بقيمة 32.45 مليار درهم، مقابل 32.52 ملياراً في الفترة نفسها من 2024.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 19 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) أول 9 أشهر، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 6% إلى 23.4 مليار درهم.

ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما زاد الربح قبل الضريبة 15% إلى 3.2 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 4.5 مليارات درهم بنمو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول 24% إلى 138 مليار درهم.

وحقق بنك دبي الإسلامي أداء استثنائياً في الأشهر التسعة الأولى من 2025، مسجلاً مستويات قياسية جديدة وارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 5.68 مليارات درهم مقابل 5.45 مليارات في الفترة نفسها من 2024 فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 9.7 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة 10% إلى 6.6 مليارات درهم.

وسجل بنك المشرق صافي ربح 5.18 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بتراجع 11% مقارنة بالفترة المقابلة من 2024، والبالغة أرباحها 5.84 مليارات درهم، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 6.14 مليارات درهم بتراجع 5%.

وزاد صافي أرباح بنك دبي التجاري 15.55% إلى 2.578 مليار درهم مقابل 2.231 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 15.6% إلى 2.832 مليار درهم. وبلغ الدخل التشغيلي 4.4 مليارات درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.