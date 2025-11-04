خالد بن محمد: الاستثمارات العالمية تعكس الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارات

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس شركة «مايكروسوفت»، على الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في دولة الإمارات، بما في ذلك مشاريع تعزيز البنية التحتية الرقمية ومنظومة الذكاء الاصطناعي، وجهود تأهيل الكفاءات المحلية من خلال البرامج التدريبية ومبادرات البحث والتطوير.

وكشفت الشركة عن تفاصيل استثمارها 15.2 مليار دولار (56 مليار درهم) في دولة الإمارات بدءاً من انطلاق هذه المبادرة في عام 2023 حتى نهاية 2029.

ويهدف استثمار «مايكروسوفت» إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، وتوسيع نطاق برامج تأهيل المواهب والكفاءات الرقمية المتخصصة، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتؤكد هذه الخطوة التزام «مايكروسوفت» طويل الأمد بدعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز الابتكار المستدام وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذا الاستثمار الاستراتيجي يعكس الثقة العالمية في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات التي تواصل بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

مشيراً سموه إلى أن هذه الشراكة ترسخ مكانة الإمارة والدولة وجهة رائدة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في منظومة الابتكار ودعم بناء صناعات المستقبل.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة «مايكروسوفت»: «يعكس هذا الاستثمار التزام مايكروسوفت بضخ استثمارات مباشرة داخل دولة الإمارات، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكما دأبنا في مختلف أنحاء العالم، نحرص على الإسهام في تنمية الاقتصادات المحلية بالتوازي مع توسيع وتطوير أعمالنا، بالاستناد إلى ثلاث ركائز أساسية، هي التكنولوجيا، وتنمية المواهب وترسيخ الثقة».

وأضاف : «لا يقتصر استثمار «مايكروسوفت» على التكنولوجيا فحسب، ولكنه يتمحور حول الإنسان بالدرجة الأولى، فمن خلال تنمية المواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمكين الأفراد من تطوير ونشر واستخدام هذه التقنيات، بما ينسجم مع خصوصية المنطقة واحتياجاتها، تسهم «مايكروسوفت» في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في تبني ونشر ابتكارات الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال معالي خلدون المبارك، الأمين العام لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة: «تواصل أبوظبي ودولة الإمارات ترسيخ مكانتهما مركزين عالميين لابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل الحكومي والمجتمعي والاقتصادي، ويسهم هذا الاستثمار في تعزيز الشراكة التكنولوجية القوية وطويلة الأمد بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

تأكيداً لالتزام الجانبين بتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو المستدام، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وتهيئة فرص واعدة للأجيال القادمة».

ويأتي الاستثمار امتداداً للشراكة الراسخة بين «مايكروسوفت» ومجموعة G42 الإماراتية الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد تركيز الشركة على الجمع بين التكنولوجيا وتنمية المواهب وبناء الثقة كونها ركائز أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: «تؤكد شراكتنا مع «مايكروسوفت» التزامنا الراسخ بتحويل الطموحات إلى إنجازات واقعية، حيث نعمل معاً على تطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.

وتعزيز الابتكار في استخدامات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات، وإرساء نموذج جديد للتعاون الدولي قائم على أسس الثقة المتبادلة، وبذلك نسهم في تحقيق قيمة مستدامة، لا تقتصر على دولة الإمارات فحسب، بل تمتد إلى العالم بأسره، لتشكيل مستقبل أكثر ترابطاً وذكاء».

وفي إطار هذه المبادرة تعمل «مايكروسوفت» على توسيع نطاق البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك تصدير وحدات معالجة رسومية متقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الإمارات، لتمكين الجيل الجديد من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبدءاً من عام 2023 حتى نهاية العام الجاري، تكون «مايكروسوفت» قد استثمرت وأنفقت أكثر من 7.3 مليارات دولار في دولة الإمارات، بما في ذلك استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار، يشمل حصص ملكية في مجموعة G42.

ونفقات رأسمالية تزيد على 4.6 مليارات دولار لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، وأكثر من 1.2 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وتكاليف بيع السلع.

ومن مطلع 2026 حتى نهاية 2029 تعتزم الشركة إنفاق أكثر من 7.9 مليارات دولار في الإمارات، ويشمل ذلك أكثر من 5.5 مليارات دولار من النفقات الرأسمالية المخصصة للعمليات التوسعية الحالية والمخطط لها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما في ذلك مبادرات جديدة سيعلن عنها خلال هذا الأسبوع في أبوظبي، كما يشمل نحو 2.4 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وتكاليف بيع السلع.

التعاون مع «فيزا»

من ناحية أخرى، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ريان ماكينيرني، الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا».

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية، بين المؤسسات والشركات الوطنية وشركة «فيزا» بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة اقتصاد رقمي آمنة ومبتكرة.

حضر اللقاء أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

