تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت العملات المشفرة أمس، مع ترقب المستثمرين بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لاستشراف آفاق السياسة النقدية المستقبلية.

وخلال التعاملات هبطت البتكوين بنسبة 2.16% عند 107641 دولاراً، واستحوذت على نحو 59.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وانخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.88% إلى 3706.96 دولارات، وتراجعت الريبل نحو 3.5% عند 2.4226 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.6 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 140.85 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

في سياق آخر، تعتزم هونغ كونغ تخفيف قيودها التنظيمية عن العملات المشفرة بهدف تنشيط تداولها في المدينة، وفقاً لما أعلنته الجهة الرقابية العليا للأسواق المالية.

وعلى مدى ثلاث سنوات، سعت هونغ كونغ لترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الأصول الرقمية، إلا أن النتائج جاءت متباينة حتى الآن.

فقد أرست هونغ كونغ نظام ترخيص لمنصات تداول العملات المشفرة، وطرحت منتجات متداولة في البورصة تتعقب أداء عملتي بتكوين وإيثريوم المشفرتين، كما تشرف على صناديق استثمارية مخصصة للأصول الرقمية.

وتعمل الهيئة المنظمة للأوراق المالية حالياً على وضع الصيغة النهائية لقواعد ترخيص وسطاء العملات المشفرة والجهات الحافظة، في حين تعتزم سلطة النقد الأخرى التي تعد البنك المركزي بحكم الأمر الواقع منح أولى التراخيص لمُصدري العملات المستقرّة خلال العام المقبل.

وتدرس الهيئة التنظيمية السماح للوسطاء المرخّصين محلياً في مجال العملات المشفرة - وهم يختلفون عن منصات التداول - بالوصول إلى مصادر السيولة العالمية، وفق ما أوضحت ليونغ، التي أضافت «هذا أمر مؤجل ليوم آخر»، من دون أن تحدد إطاراً زمنياً لذلك.

وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فقد يجذب هذا عمالقة التداول في القطاع مثل شركة «بينانس» و«كوين بيس»، إذ سيسمح لهما ببدء النشاط في المدينة بموجب رخصة وسيط بدلاً من رخصة منصة تداول كاملة، التي قد يستغرق الحصول عليها سنوات.