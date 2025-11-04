«سياحية عجمان» تستعرض رؤيتها لتطوير القطاع بسوق السفر العالمي

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان، في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2025 «WTM»، الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من اليوم حتى 6 نوفمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور عجمان على خريطة السياحة العالمية، وتسليط الضوء على التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في الإمارة.

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها هذا العام، رؤيتها الطموحة لتطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة، وترتكز على مبادئ الابتكار والاستدامة، مع إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تميز عجمان عن غيرها من الوجهات في المنطقة.

كما تهدف المشاركة إلى توطيد التعاون مع أبرز الشركاء وصُنّاع القرار في قطاعي السياحة والسفر، واستكشاف فرص جديدة لتطوير الشراكات الدولية التي تسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وتتضمن منصة الدائرة بالمعرض، مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة مؤخراً.