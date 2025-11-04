«تبريد» تستكمل سداد صكوك ائتمان بـ500 مليون دولار مستحقة في 2025

أعلنت «تبريد» عن استكمال سدادها صكوك الائتمان البالغة قيمتها 500 مليون دولار، التي أصدرتها تبريد في أكتوبر 2018 واستُحقت في 31 أكتوبر 2025. وأصدرت «تبريد» تلك الصكوك غير المضمونة لأجل سبع سنوات، وفقاً للائحة التنظيمية «S».

حيث أُدرجت في بورصة لندن بعائد ثابت بلغ 5.5% وشهدت تغطية اكتتاب بنسبة 150%، الأمر الذي عكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين عبر آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. واستند الإصدار حينها إلى التصنيفات الائتمانية الاستثمارية الأولى بتاريخ «تبريد» من وكالتي «موديز» Baa3 و«فيتش» BBB.

وفي إطار نهجها الاستباقي لإدارة الالتزامات المالية، أعادت «تبريد» شراء صكوك ائتمان بقيمة اسمية إجمالية 249.5 مليون دولار من إجمالي الصكوك التي أصدرتها البالغة 500 مليون دولار قبل موعد استحقاقها، وتمّ الآن سداد الرصيد المتبقي البالغ 250.5 مليون دولار بالكامل.