هيئة الطيران المدني تواصل تنفيذ برامج اعتماد الطائرات الكهربائية العمودية

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في قيادة التحول العالمي في مجال التنقل الجوي، وبصفتها الجهة الوطنية المنظمة لقطاع الطيران، تشرف الهيئة على اعتماد عدد من الطائرات الكهربائية العمودية للإقلاع والهبوط المخصصة لعمليات (التاكسي الجوي) والطائرات المسيرة للشحن الجوي، بما يمثل بداية عصر جديد في النقل الجوي الحضري.
وذلك انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على موقعها الريادي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتبع عملية الاعتماد إطاراً منظماً يستند إلى الأدلة، يبدأ من مرحلة التقديم والمراجعة الفنية وصولاً إلى اختبارات الطيران والتقييم التشغيلي، لضمان استيفاء كل طائرةلأعلى معايير السلامة والأداء الدولية.