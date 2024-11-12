«جرانت ثورنتون الإمارات» تعقد شراكة استراتيجية مع «أوريتا»

أعلنت «جرانت ثورنتون الإمارات»، عقد شراكة استراتيجية مع «أوريتا»، وهي شركة أسترالية رائدة حائزة على جوائز في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لرفد السوق الإماراتية بأفضل خدمات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن «جرانت ثورنتون الإمارات» من تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز قدراتها التنافسية وقدرتها على تقديم الحلول وإمكاناتها الابتكارية. وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال حدث حضره كبار مسؤولي الشركتين، وأبرز قادة الفكر في مجال الذكاء الاصطناعي، ونخبة من كبار الشخصيات.

وتواصل الإمارات مساعيها لتعزيز ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وترتكز في ذلك إلى رؤيتها الطموحة في مجال الابتكار وشراكاتها العالمية القوية، مما يؤهلها لتصبح إحدى أكثر دول العالم تقدماً في هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2031.

وتحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعيها المتواصل لتطوير قوى عاملة ماهرة قادرة على قيادة مسيرتها في التحول الرقمي. وفي حين أن تعاون شركة «جرانت ثورنتون الإمارات» مع شركة «أوريتا» سيثمر عن تحقيق نمو هائل في عدد العملاء، إلا أنه سيساهم بشكل كبير أيضاً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.