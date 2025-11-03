5.2 مليارات درهم صافي أرباح المشرق في الأشهر التسعة الأولى 2025

أعلن المشرق عن زيادة دخله التشغيلي ليصل إلى 9.4 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسجل البنك في الربع الثالث دخلاً تشغيلياً قدره 3.2 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4% على أساس ربعي و8% على أساس سنوي، ما يعكس نمواً ربحياً قوياً عبر جميع قطاعات الأعمال الرئيسية.

ويعود هذا الأداء الإيجابي بشكل أساسي إلى ارتفاع نشاط العملاء وتحسن صافي الدخل من الفوائد الذي أظهر أداء قوياً ومستداماً، إلى جانب النمو الكبير في الدخل غير المرتبط بالفوائد بنسبة 20% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 6.1 مليارات درهم، ما يؤكد قدرة البنك على مواصلة تحقيق ربحية قوية رغم بيئة أسعار الفائدة المعتدلة، مدعوماً بصافي هامش فائدة عند 3.2%، ونسبة تكلفة إلى الدخل عند 31%، وعائد على حقوق المساهمين بلغ 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.2 مليارات درهم.

وقد تجاوز إجمالي الأصول 300 مليار درهم إماراتي للمرة الأولى، مع استمرار التوسع مزدوج الرقم في الميزانية العمومية وقوة العلامة التجارية للمشرق. وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 21% على أساس سنوي، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 20% على أساس سنوي.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «يعكس أداء المشرق بشكل واضح قوة رؤيتنا الاستراتيجية والثقة التي نواصل اكتسابها من عملائنا ومساهمينا وشركائنا. وتجاوز إجمالي أصولنا 300 مليار درهم هو انعكاس واضح لاستراتيجيتنا المنضبطة للنمو، وتوافقنا التام مع الأولويات الاقتصادية المتغيرة للأسواق التي نعمل فيها، ويأتي هذا الإنجاز في وقت يُظهر فيه القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة وحيوية استثنائيتين. ولا يزال النظام المالي في وضع جيد لدعم التوسع الاقتصادي، وذلك بفضل قوة رأس المال والسيولة، وجودة الأصول، والنمو المتواصل في المؤشرات الرئيسية».

وأضاف: «نتوقع أن تستمر في المستقبل الآفاق الإيجابية للقطاع المصرفي، مدعوماً بحوكمة مالية سليمة، وأسس متينة، والتقدم المستمر في جهود بناء منظومة مالية شفافة وقائمة على الابتكار. في المشرق نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تحقيق النمو المستدام والشامل، سواء في سوقنا المحلي أو في المجتمعات الدولية التي نعمل فيها».

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «واصل المشرق تحقيق أداء قوي ومستدام، مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة ونموذج تشغيلي منضبط. وقد بلغ صافي أرباحنا 6.1 مليارات درهم مدعوماً بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي في الدخل من غير الفوائد، ودخل تشغيلي بلغ 9.4 مليارات درهم، ما يعكس نمواً واسع النطاق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الدولية».

وأضاف: «شكل إطلاق أعمالنا بشكل رسمي في باكستان أحد أهم إنجازاتنا هذا العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تعزيز استراتيجيتنا الدولية. وقد حظينا بدعم قوي من الحكومة الباكستانية والجهات التنظيمية والجهات المعنية، كما أن الاستقبال الإيجابي الذي حظينا به من السوق يؤكد على نهجنا الرقمي الذي يركز على خدمة الأفراد والشركات في واحد من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة. ويُتيح لنا حضورنا المتنامي في الأسواق الدولية الرئيسية دعم تدفق رأس المال والتجارة عبر ممرات التجارة العالمية الحيوية التي تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

ويشمل ذلك توسعنا في مدينة جيفت بالهند، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الممر الرابط بين الهند والشرق الأوسط، وترسيخ قدرتنا على تقديم حلول مالية عابرة للحدود بكفاءة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا الممر الاستراتيجي».

