مصنع الإمارات للسحب يحتفل بمرور 30 عاماً على التأسيس

احتفل مصنع الإمارات للسحب، الرائد في إنتاج ألواح الألمنيوم والمعروف بابتكاراته وجودة منتجاته وحلوله المستدامة، والمملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بمرور ثلاثين عاماً على التأسيس، تزامناً مع تدشينه مرحلة تطويرية جديدة في مجال تصنيع الألمنيوم.

أنتج مصنع الإمارات للسحب على مدى العقود الثلاثة الماضية آلاف الأطنان من الألمنيوم عالي الجودة، ما عزز ريادة الإمارات في مجال التصنيع المتقدّم والمستدام والمدعوم بالتقنيات الحديثة عبر المنطقة. ويسعى المصنع في المرحلة التطويرية الجديدة إلى توظيف أحدث التقنيات وأساليب التصنيع الذكي والحلول المستدامة، لتلبية الاحتياجات المتغيّرة لقطاعات الإنشاءات والتصنيع على مستوى الدولة والمنطقة.

ويعتمد مصنع الإمارات للسحب في إطار هذه المرحلة التطويرية، عناصر الهندسة الدقيقة والأتمتة المتقدمة وتقنيات الإنتاج الحديثة، ما يرتقي بمستويات الكفاءة والإنتاج إلى آفاق جديدة، في إطار نهج مسؤول يركّز على الاستدامة. وكان المصنع سبّاقاً في ابتكار حلول فريدة وغير مسبوقة على مستوى القطاع، من بينها تصميم أول نظام للعزل الحراري في الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وإطلاق أول نظام واجهات ستائرية مستدام بمفهوم صفر نفايات في الإمارات، بالإضافة إلى مقاطع جاهزة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وحلول الألمنيوم القابلة لإعادة التدوير على نحو كامل.

وقال محمد سعيد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع: يجسد مصنع الإمارات للسحب الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تعزيز ريادتها العالمية على مستوى التصنيع المتقدم والبناء المستدام. ونجح المصنع خلال العقود الثلاثة الماضية في توسيع نطاق عملياته من خط إنتاج واحد إلى منظومة صناعية رائدة، تجمع بين الابتكار والكفاءة التشغيلية وتوفير منتجات ألومنيوم مستدامة. كما عزّز موقعه كشريك موثوق على مستوى القطاع، عبر تحسين عملياته بشكل مستمر، وتوسيع طاقته الإنتاجية، وتقديم منتجات عالية الجودة عبر 20 دولة حول العالم.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة على مستوى الدولة والعالم في تعزيز قدرات مصنع الإمارات للسحب وترسيخ مكانته في السوق، إذ حقق نمواً ملحوظاً عبر تصنيع منتجات ألمنيوم تتميز بمستوى عال من الأداء، استخدمت في تطوير مشاريع عمرانية رائدة في الدولة، مثل برج الشعلة وبرج البوابة في دبي، وبرج روكان في أبوظبي، إلى جانب فنادق كراون بلازا والراحة لوفت في الإمارات. كما وفر المصنع ألواح الألمنيوم التي استخدمت في بناء مشاريع معمارية مميزة حول العالم، منها برج 150 ألدرزغيت في لندن- المملكة المتحدة وفندق مامي واتا في أفريقيا.

ويتجلى التزام مصنع الإمارات للسحب بالتصنيع المستدام عبر مرافقه المتطورة والمؤتمتة على نحو كامل، وبرامجه الفعالة لإعادة تدوير كافة مخلفات الألمنيوم ضمن دورة إنتاج مستدامة، ومحطة معالجة المياه وإعادة تدويرها ضمن دورة إنتاج مستدامة، بالإضافة إلى إجراء مراقبة دورية لانبعاثات الكربون لضمان الالتزام بأفضل المعايير البيئية. وتجسّد هذه المبادرات منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار التقني والاستدامة، ما يعكس ريادة مصنع الإمارات للسحب على مستوى القطاع، مع تحديد معايير جديدة لصناعة الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وتأسس مصنع الإمارات للسحب عام 1995 بخط إنتاج واحد وعدد محدود من الموظفين، إلا أنه سرعان ما تحول إلى واحدة من أبرز الشركات المصنعة لألواح الألمنيوم في الإمارات، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية حالياً أكثر من 16200 طن متري من الألمنيوم، ويخدم شبكة من الأسواق في 20 دولة حول العالم.

يواصل المصنع في هذه المرحلة الجديدة، تطوير قدراته التقنية، وتعزيز الابتكار المستدام، ودعم الرؤية الصناعية والبيئية لدولة الإمارات، ما يعزز مكانته كشريك موثوق في قطاع الإنشاءات الحديث.