«إن أي بي» توسّع قدرتها العالمية في تعدين البيتكوين من أبوظبي

أعلنت مجموعة «إن أي بي» NIP الشركة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توسّع كبير في عملياتها الخاصة بتعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء، لتصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 11.3 إكزاهش في الثانية (EH/s).

ويعزز هذا التوسّع مكانة المجموعة بين كبرى الشركات العالمية في مجال تعدين البيتكوين، ويجعلها أكبر شركة تعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القدرة المعلنة. ويسمح هذا التوسّع للمجموعة بإنتاج ما يقارب 160 بيتكوين شهرياً تبعاً لظروف الشبكة، ويعكس في الوقت ذاته المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية المجموعة التي تجمع بين الألعاب، والترفيه، والبلوكشين، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء في منظومة واحدة متكاملة.

قال هشام شاهين، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «ان أي بي»: تعكس هذه الصفقة السرعة التي نُحرز بها التقدّم في تنفيذ استراتيجيتنا للبنية التحتية الرقمية. فبناء قدرات حوسبة واسعة النطاق يمنحنا قاعدة أقوى لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الحوسبة عالية الأداء، وتعدين العملات المشفّرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الألعاب والترفيه. وبصفتنا من أوائل شركات الألعاب التي تبني بنية حوسبية بهذا الحجم، فنحن في موقع فريد لاستكشاف حالات استخدام ناشئة عند تقاطع الألعاب، والترفيه، والبلوكشين، والذكاء الاصطناعي.«

وأضاف كارل أرجين، المدير التنفيذي للعمليات في وحدة التعدين والأصول الرقمية لدى المجموعة:»سنقوم بنشر هذه الأصول بكفاءة ودقّة عالية، لتوفير إنتاج مستقر فوراً، مع الاستعداد لتطبيقات أكثر تقدّماً في المستقبل القريب.«

ويُعزى هذا النجاح إلى البيئة التنظيمية المتقدمة في أبوظبي، واستقرار إمدادات الطاقة، وبرامج الابتكار الحكومية، مما يجعل الإمارة وجهة مفضلة لتطوير بنية تحتية رقمية من الجيل القادم. وبالنسبة لمجموعة»ان أي بي"، تمثّل أبوظبي منصة استراتيجية تجمع بين القدرة الحوسبية والإبداع، وتفتح آفاقاً جديدة لدمج الألعاب والبلوكشين والذكاء الاصطناعي.