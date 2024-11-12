انطلاق أعمال «بعثة غرفة الشارقة التجارية» إلى شرق أفريقيا

انطلقت أمس أعمال البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى أوغندا وكينيا خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، والتي تأتي في إطار المبادرات السنوية للغرفة للإسهام في توسيع نطاق التعاون التجاري بين دولة الإمارات ودول شرق أفريقيا، وفي مقدمتها كينيا وأوغندا، اللتان تشهدان نمواً اقتصادياً متسارعاً.

ويترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وتشهد المحطة الأولى من جولة البعثة في كينيا تنظيم منتدى استثماري بحضور ممثلين عن شركات محلية وكبريات الجهات الاقتصادية، يسلط الضوء على إمكانيات التعاون في عدة قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز، ومواد البناء والبنية التحتية، واللوجستيات، وقطاع المواد الغذائية.

وقطع غيار المركبات، وتتضمن فعاليات المنتدى ورش عمل وحلقات نقاش تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في الأسواق الإماراتية والأفريقية واستعراض سبل العمل المثمرة بين الشركات الإماراتية والكينية.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة حريصة على استكمال جهودها السابقة من خلال مواصلة بناء جسور التواصل الحضاري وتدعيم الروابط الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية كينيا، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري غير النفطي بلغ أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26.4% مقارنة بعام 2022.

وأشار العويس إلى أن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا شهدت نمواً استثنائياً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 228.7 مليون دولار في عام 2015، ليصل إلى نحو مليار و226 مليون دولار في عام 2023، في مؤشر يعكس عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين.وتعقد البعثة في أوغندا منتدى استثمارياً آخر يوم 13 نوفمبر بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص.