دبي للسلع المتعددة يتوقع نمو سوق الشاي العالمي لـ 300 مليار دولار بنهاية 2025

توقّع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو سوق الشاي العالمي من 282 مليار دولار ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار بنهاية عام 2025. ويأتي هذا النمو مدعوماً بالإنتاج الذكي مناخياً، وسلاسل التوريد القابلة للتتبع، والطفرة الكبيرة في الفئات ذات هوامش الربح الأعلى، مثل الشاي الفاخر، والعضوي، والوظيفي، والمشروبات الجاهزة، والتي تشهد إقبالاً متزايداً.

وكُشِفَ عن هذه التوقعات خلال فعاليات الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي للشاي، الذي شهد أيضاً إصدار مركز دبي للسلع المتعددة نسخة مخصصة للشاي ضمن سلسلة تقاريره الرائدة بعنوان «مستقبل التجارة»، ليقدم رؤى معمقة حول القطاع وآفاقه المستقبلية. ويرصد التقرير تطور هذا القطاع الحيوي ذو الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الواسعة، إذ يدعم إنتاجاً سنوياً يُقدّر بنحو 18 مليار دولار وتجارة عالمية بقيمة 9.8 مليارات دولار، ويوفر سبل العيش لملايين من صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم.

ويضع التقرير خريطة طريق لبناء اقتصاد شاي أكثر مرونة وشمولية وابتكاراً، مُسلطاً الضوء على الدور الذي تلعبه المراكز العصرية، مثل دبي، في إعادة رسم ملامح التجارة العالمية لهذا المنتج الاستراتيجي. فبعد أن كانت الإمارات تُعتبر منذ فترة طويلة بوابة لوجستية لإعادة التصدير، أصبحت الدولة اليوم تستحوذ على أكثر من نصف عمليات إعادة تصدير الشاي في العالم. كما تواصل الارتقاء في سلسلة القيمة عبر تقديم خدمات متقدمة للمزج والتعبئة وتحديد النكهات والتخزين والكفاءة الضريبية والخدمات المالية، وذلك من خلال منصات رئيسية أبرزها مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

طلب متزايد

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يقترب حجم استهلاك الشاي العالمي من 300 مليار دولار سنوياً، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الفئات الفاخرة والعضوية والمشروبات الجاهزة، وتقف الإمارات في قلب هذا التحول. فمنذ أن أطلقنا مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قبل 20 عاماً، تحولت دبي من مجرد بوابة لوجستية إلى مركز عالمي لخلق القيمة. يكمن هامش الربح الحقيقي في القيمة المضافة، التي تشمل عمليات المزج وبناء العلامات التجارية وإثبات المنشأ الموثوق، ولذلك أصبحت قابلية التتبع والمرونة المناخية من الضرورات التجارية اليوم. وقد حددت دورة هذا العام من منتدى دبي العالمي للشاي توجهاً واضحاً للقطاع، وهو بناء اقتصاد شاي ذكي مناخياً، وقابل للتتبع رقمياً، وجاذب للاستثمار التجاري. وسنواصل دورنا في جمع رواد الصناعة وتوسيع نطاق المنصات التي تُحوّل هذه المبادئ إلى ميزة تنافسية حقيقية».

منظومة متكاملة

وخلال كلمته الرئيسية، قال عبدالعزيز النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد: «تُجسّد المكانة الرائدة التي تحتلها دبي كأحد أهم المراكز العالمية لإعادة تصدير الشاي، النجاح الأوسع الذي حققته دولة الإمارات في إرساء منظومة تجارية متكاملة تتسم بالموثوقية والابتكار والانفتاح. فلطالما شكّل الشاي على مدى قرون طويلة محركاً رئيساً للتجارة العالمية، وهو يواصل اليوم دوره كحلقة وصل حيوية تربط بين المنتجين والمستهلكين عبر سلاسل قيمة حديثة تعتمد على التقنيات المتقدمة. وقد نجحت الإمارات، من خلال الدمج الفعّال بين بنيتها التحتية المتطورة وسياساتها التجارية عالية الكفاءة، في تحويل الشاي من مجرد سلعة تقليدية إلى محفز حقيقي للنمو المستدام. وهذا هو جوهر القيمة الاستثنائية التي تقدمها الدولة وإمارة دبي ومركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لقطاع الشاي العالمي بأكمله».

يجمع منتدى دبي العالمي للشاي، بوصفه إحدى أكثر المنصات تأثيراً في صناعة الشاي، قادة الحكومات والمنتجين والتجار والمشترين والشركات متعددة الجنسيات من مختلف مفاصل سلسلة قيمة الشاي العالمية، لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود. وعُقدت دورة هذا العام تحت شعار «الشاي على مفترق طرق: آفاق التجارة والتعريفات الجمركية والتكنولوجيا في عصر التحولات الجديدة»، وجمعت مئات المشاركين من الأطراف المعنية في دبي لمناقشة التحديات الرئيسية والفرص الواعدة التي سترسم ملامح صناعة الشاي في السنوات المقبلة، وسبل الاستعداد لها.

مسارات التوريد

وناقشت الجلسات كيفية تأثير التقلبات المناخية، ومعدلات التضخم، والسلوكيات الاستهلاكية الجديدة، لا سيما بين الجيل «زد»، في إعادة تحديد أنماط الطلب ومسارات التوريد وأشكال المنتجات المطروحة في الأسواق، مما يتطلب استجابات سريعة. كما بحث المشاركون صعود نماذج البيع المباشر للمستهلك، وتأثير التعريفات الجمركية واللوائح التنظيمية على هوامش الربح، والحاجة الماسة إلى أطر استدامة عادلة تضمن حماية الأرباح وسبل العيش للمزارعين على حد سواء، لتحقيق نمو متوازن. واستناداً إلى الأبحاث التي قدمها مركز دبي للسلع المتعددة، دعا المشاركون إلى زيادة الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الشامل للمزارعين، وتطبيق أنظمة تتبع رقمية متطورة، وإعادة تصميم محافظ المنتجات لتلبية الإقبال المتنامي على أنواع الشاي الوظيفية والداعمة للصحة العامة، استجابة لمتطلبات المستهلك الحديث.

ونظراً لأن المخاطر المناخية تُعيد بالفعل صياغة ملامح أسواق المنشأ الرئيسية، ومنها كينيا، فقد أكّد المنتدى على أن قابلية التتبع والمرونة قد أصبحتا اليوم من الضرورات التجارية المُلِحّة التي لا غنى عنها لضمان استمرارية هذا القطاع ونجاحه.

يوفر مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بفضل موقعه في قلب منظومة التجارة العالمية بدبي، مرافق متكاملة للتخزين والتذوق والمزج والتعبئة وإعادة التصدير، مما يسهم في تبسيط سلاسل التوريد وتسريع وتيرة ابتكار المنتجات في القطاع، وتعزيز كفاءتها. ففي عام 2024، تعامل المركز مع أكثر من 24,400 طن متري من الشاي، رابطاً بين المنتجين من الأسواق التقليدية والأسواق الاستهلاكية سريعة النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويقدم مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم 26,000 شركة مسجلة تعمل ضمن منطقة الأعمال الدولية التابعة له، للمشاركين في قطاع الشاي إمكانات استثنائية للاستفادة من الخدمات اللوجستية ومعلومات السوق وخدمات تمويل التجارة، لدعم عملياتهم وتوسعهم.