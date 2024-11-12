135 مليون دولار أرباح «فيرتيغلوب» في 9 أشهر

أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 496 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 176 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 31 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1,5 مليار دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 496 مليون دولار، وصافي الربح المعدل 135 مليون دولار.

تأثر صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمخصصات بقيمة 37 مليوناً و48 مليون دولار على التوالي، وذلك نتيجة للتعديلات المحتملة في نظام شركة «سورفرت» لتسعير الغاز (بأثر رجعي عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى سبتمبر 2024).

وعلى الرغم من التعديلات المحتملة تظل التكاليف الشاملة في الجزائر قادرة على المنافسة مع بقية الشركات في المجموعة، وعلى مستوى العالم.

انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى شركة «فيرتيغلوب» في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة بلغت 7 % على أساس سنوي تأثراً بعمليات الإغلاق المخطط لها، وغير المخطط لها في بعض منشآتها، بينما انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة 2 % فقط على أساس سنوي ليبلغ 4,2 ملايين طن.

وعند استبعاد تأثير العوامل الخارجية الاستثنائية كان حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في الربع الثالث من العام 2024 وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 سيعكس زيادة بنسبة 2.1 % و5,0 % على أساس سنوي، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت ستصل إلى 211 مليون دولار (بزيادة 6 % على أساس سنوي) و564 مليون دولار (بانخفاض 21 % على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024 والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «بعد استحواذ أدنوك مؤخراً على حصة الأغلبية في شركة «فيرتيغلوب» يسرنا إعلان أن «أدنوك» ستنقل حصتها البالغة 35 % في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون في باي تاون بولاية تكساس في الولايات المتحدة، إلى جانب مشروعي الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة، إلى «فيرتيغلوب»، لتصبح «فيرتيغلوب» بذلك أكبر منتج للأمونيا منخفضة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2029.

وسيتم نقل حصص أدنوك في المشاريع الثلاثة إلى «فيرتيغلوب» بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يؤدي إلى تعزيز الأرباح بشكل فوري، بالتزامن مع أي متطلبات تمويل، وتحسين عوائد المشاريع والحفاظ على الميزانية العمومية للشركة خلال مرحلة التطوير والبناء».

واختتم الحوشي: «بفضل سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة والتزامنا بتقديم عوائد قوية للمساهمين قامت «فيرتيغلوب» بتوزيع أرباح بقيمة 2,42 مليار دولار على المساهمين منذ طرحها العام الأولي، بما في ذلك توزيعات الأرباح الأخيرة عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار.

وبالاستفادة من مكانة شركة «فيرتيغلوب» الاستراتيجية في القطاع ومنظومة الطاقة المتكاملة لشركة «أدنوك» نكون على أتم الاستعداد لطرح مجموعة منتجاتنا على مستوى عالمي، مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو المنتظم، وتوزيعات الأرباح تعظيم عوائد المساهمين إلى الحد الأقصى».