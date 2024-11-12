13 مليار درهم أرباح «أدنوك للغاز» في 9 أشهر

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» عن تسجيل أرباح مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجل صافي الدخل زيادة نسبتها 18 % على أساس سنوي، وبلغ أكثر من 13 مليار درهم (3.62 مليارات دولار).

جاءت هذه النتائج بفضل زيادة أحجام السوائل المُصدرة ومبيعات كل من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.5 %، وغاز المبيعات بنسبة 4.5 % على أساس سنوي، ونمو الطلب على الغاز محلياً بنسبة 3.5 %.

وبفضل ارتفاع أسعار غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال تحسنت نتائج الأشهر التسعة الأولى بشكل أكبر وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18 % على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.37 مليارات دولار).

وفي الربع الثالث ارتفع صافي الدخل بنسبة 11 % على أساس سنوي مسجلاً 4.552 مليارات درهم (1.24 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات «بلومبرغ» المجمعة للربع الحالي.

وتزامن الإعلان عن نتائج الربع الثالث لـ«أدنوك للغاز» مع اعتماد مجلس إدارة الشركة استراتيجيتها المحدثة للنمو والهادفة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40 % بحلول عام 2029. كما تم تحديد المصاريف الرأسمالية المتوقعة بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة ما بين 2025 إلى 2029.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «نتائجنا المالية في الربع الثالث من عام 2024 تعكس أداءنا القوي، كما ستسهم استراتيجيتنا المحدثة للنمو في تطوير أعمالنا المستقبلية.

ودعم جهودنا لزياد أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تزيد على 40 % بحلول عام 2029. وستستمر «أدنوك للغاز» في التزامها بتقديم قيمة إضافية استثنائية لمساهميها من خلال خططها الطموحة للنمو وسعيها لزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 %».

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.28 مليارات دولار)، مسجلة زيادة قدرها 8 % على أساس سنوي، وتجاوزت للربع الرابع على التوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار). وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات.

وتحسن أسعار تصدير السوائل. وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18 % على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم (2.205 مليار دولار)، محققة هامش أرباح قوي ومستمر بلغ 35 % قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما بلغ التدفق النقدي الحر في الربع الثالث 4.331 مليارات درهم (1.184 مليار دولار).

من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للطلب على الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 6 % حتى العام 2030 مقابل 2 % تم توقعها في وقت الاكتتاب العام. وتأتي هذه الزيادة القوية نظراً لتوسع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني والصناعي مدعومة بمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وصناعة الأغذية.

وللمساهمة في تلبية احتياجات هذا النمو المتزايد تخطط الشركة لزيادة مصاريفها الرأسمالية من 48 مليار درهم (13 مليار دولار) إلى أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة ما بين 2025 إلى 2029، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأرباح ونموها، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40 % بحلول عام 2029.