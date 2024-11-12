«دريك آند سكل» تتحول للربحية بـ 3.8 مليارات درهم

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 5.9 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحولاً كبيراً في الأداء المالي والتشغيلي واستمرار الشركة في التعافي بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة.

وبلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى بلغ 3.8 مليارات درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها 197.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى شطب التزامات بقيمة 3.75 مليارات درهم كجزء من إعادة الهيكلة.

وبلغ صافي الربح 5.9 ملايين درهم في الربع الثالث، بتحسن ملحوظ مقارنة بخسارة صافية قدرها 34.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023.

وبلغت ربحية السهم 1.88 درهم للأشهر التسعة الأولى، مقارنة بخسارة للسهم بلغت 0.18 درهم لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الإيرادات 21.5 مليون درهم للربع الثالث، بزيادة قدرها 13% عن 18.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مدعومة بارتفاع الإيرادات من العقود التشغيلية في الهند ورومانيا وتونس.

وساهمت عملية إعادة الهيكلة المالية في تعزيز الميزانية العمومية لشركة دريك آند سكل بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 715.6 مليون درهم في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 350.4 مليون درهم بنهاية عام 2023، وبلغت حقوق المساهمين 174.1 مليون درهم، مقارنة بعجز قدره 4.4 مليارات درهم بنهاية 31 ديسمبر 2023.

خفض الديون: عبر عملية إعادة الهيكلة استطاعت دريك آند سكل أن تقلص التزاماتها المالية بشكل كبير من خلال تحويل جزء من ديونها إلى صكوك إلزامية التحويل، مما أدى إلى تعزيز السيولة والمرونة المالية.

وقال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «تعكس نتائج الشركة للربع الثالث التأثير الإيجابي لعملية إعادة الهيكلة وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية.

إن التقدم الذي أحرزناه في تقليص عبء ديون الشركة وتعزيز السيولة، إلى جانب استمرار فريق الإدارة بتطبيق إجراءات حازمة لضبط التكاليف الإدارية والتشغيلية، قد وضع أساساً متيناً للنمو المستقبلي».

من الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في أواخر يوليو المنصرم عن شطب ما يقارب الـ 4 مليارات درهم من خسائرها، من بينها 3.79 مليارات درهم تمثل الديون المالية والتجارية.

أضف إلى ذلك أن الشركة نجحت في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% عن النسبة المطلوبة لإعادة الهيكلة، ما أدى إلى تعزيز السيولة للشركة وتوفير الضمانات البنكية اللازمة للفوز بمشاريع جديدة. كما تمكنت الشركة من إعادة التداول على سهمها في سوق دبي المالي في 29 مايو المنصرم.