«طيران الإمارات» تفتتح متجر «عالم طيران الإمارات» في الرياض

افتتحت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، متجرها الجديد «عالم طيران الإمارات» في العاصمة السعودية الرياض، مما يعزز انتشار مفهومها المبتكر لمتاجر السفر، الذي يعزز من تجربة العملاء من خلال التقنيات الذكية، وخبراء السفر، وعرض المنتجات.

يقع متجر «عالم طيران الإمارات» الجديد في قلب الرياض، ويمتد على مساحة 288 متراً مربعاً، ويستقبل زواره في أجواء راقية مستوحاة من تصميم صالات «طيران الإمارات» الفاخرة، حيث يمكنهم التخطيط لرحلاتهم المقبلة، والحصول على استشارات من خبراء السفر، والتعرّف على منتجات وخدمات «طيران الإمارات» المميزة من خلال شاشات وتجارب تفاعلية متكاملة.

افتتح المتجر رسمياً، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، بحضور مطر سالم علي مران الظاهري، سفير دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ علي بن محمد رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في «طيران الإمارات»، وعادل الغيث، نائب رئيس أول للعمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، وخالد الزرعوني نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ووسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم: «تُعد المملكة العربية السعودية أحد أهم أسواق «طيران الإمارات»، ويجسّد افتتاح متجر «عالم طيران الإمارات» في الرياض التزامنا الراسخ تجاه المملكة. هذا المتجر الرئيسي يغيّر الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع علامتنا التجارية، من خلال خدمات شخصية وتجربة حجز سلسة وحلول سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم».

يقدّم مفهوم «عالم طيران الإمارات» تجربة جديدة كلياً في عالم متاجر الناقلات الجوية، من خلال الدمج بين الضيافة الشخصية والتقنيات الذكية التفاعلية، ويتيح المتجر لزواره فرصة استكشاف منتجات «طيران الإمارات» المميّزة على متن الطائرة، بما في ذلك الصالون الجوي لطائرة A380 الشهيرة وجناح الدرجة الأولى الفاخر، إلى جانب إمكانية إجراء استشارات فردية مع خبراء السفر لدى «طيران الإمارات» بشأن خطط السفر، والحجوزات، والاستفسارات العامة، وتم تدريب خبراء السفر بشكل يضمن تقديم خدمة شاملة في مكان واحد تشمل حجوزات تذاكر الطيران، وخدمات الإمارات للعطلات، ودعم برنامج سكاي واردز.

ويضم المتجر أيضاً شاشات رقمية تفاعلية مبتكرة، مثل «مرآة السيلفي»، التي تتيح للزائرين التقاط صور تذكارية بخلفيات مستوحاة من وجهات السفر، بالإضافة إلى أكشاك الخدمة الذاتية المصممة لتقليل وقت الانتظار وتقديم خدمة أسرع وأكثر سلاسة.

وتربط «طيران الإمارات» المملكة العربية السعودية بالعالم منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتُسيّر حالياً 74 رحلة أسبوعياً بين دبي وأربع مدن سعودية رئيسية هي: الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة الناقلة العالمية عبر بدبي.

وتواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في السوق السعودي من خلال توسيع السعة التشغيلية وتعزيز تجربة السفر لعملائها في المملكة، إذ تشغّل أحدث طائراتها على بعض الخطوط، بما في ذلك إيرباص A350 وإيرباص A380 وبوينغ 777 المحدّثة. وفي العام الماضي، افتتحت الناقلة صالة فاخرة مخصصة لعملائها في جدة، كما أطلقت خدمة السيارة مع سائق في الرياض، لتكون أولى وجهات الناقلة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمات المتميزة.

كما تحافظ «طيران الإمارات» على شراكات قوية مع الجهات المحلية لدعم السياحة والتجارة وروابط الأعمال بين المملكة ودولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.