«أبولو» و«مبادلة» تمددان شراكتهما

أعلنت شركة أبولو وشركة مبادلة للاستثمار عن تمديد شراكتهما، التي تقدر بمليارات الدولارات، وتركز على فرص الاستثمارات العالمية. ويأتي تمديد هذه الشراكة التي أُسست لأول مرة في عام 2022، لتعزيز الحلول التمويلية لشركة أبولو، وقدرتها على إيجاد فرص استثمارية ذات حجم كبير، عبر مختلف فئات الأصول لتلبية الطلب المتزايد على حلول تمويل الديون والأسهم الخاصة المصممة خصيصاً، لتلبية متطلبات العملاء على مستوى العالم.

وقال جيم زلتر، الرئيس المشارك لشركة أبولو: «يسعدنا تمديد شراكتنا مع مبادلة تعزيزاً للعلاقات القوية، التي تربط بيننا والمبادرات الاستراتيجية، التي تعاونا فيها على مدى السنوات الماضية.

إن تعزيز قدرتنا على إيجاد الفرص الاستثمارية،التي تقدم عوائد محسوبة المخاطر يأتي في صدارة أولوياتنا، في ظل الطلب غير المسبوق على حلول التمويل ذات الحجم الكبير والمصممة حسب احتياجات العملاء، ونعتقد أن المنصة التي أنشأتها الشركة تتمتع بوضع ممتاز باعتبارها خيار تمويل مفضل للشركات الكبيرة».

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة أبوللو، والتي نشترك معها في الفلسفة الاستثمارية، وسوف يتيح لنا هذا التمديد الاستفادة من منظومة إيجاد الفرص الاستثمارية لدى أبولو. هنالك تحويل متصاعد نحو تنفيذ صفقات التمويل في الأسواق الخاصة، ونعتقد أن هذه المنصة ستستمر في توفير مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الجذابة».

ويأتي تمديد الشراكة تتويجاً لعدة مبادرات تعاون استراتيجية تمت مؤخراً بين أبولو ومبادلة، فقد أسست الشركتان مشروعاً مشتركاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار المشترك في الفرص الائتمانية الخاصة على مستوى العالم، كما قدمت مبادلة الدعم لأبولو في وقت سابق من هذا العام، في إطلاق آلية جديدة للإقراض في السوق المتوسطة.

كما استثمرت أبولو في استراتيجية الحلول المستدامة لمبادلة، والتي شكلت جزءاً من أعمال وحدة حلول مبادلة كابيتال، التي أطلقت في عام 2023، كان لمبادلة دور رئيسي في إنشاء شراكة إيجاد الفرص الاستراتيجية في أبولو في عام 2020.