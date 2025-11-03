إعمار العقارية و«دبي التجاري العالمي» يطلقان «تيرا جاردنز» ضمن «إكسبو ليفينغ» في مدينة إكسبو دبي

أعلنت إعمار العقارية ومركز دبي التجاري العالمي عن تعزيز عملهما المشترك عبر إطلاق مشروع «تيرا جاردنز»، الذي يعد جزءاً من المخطط الرئيسي لـ «إكسبو ليفينغ»، المجمع السكني المتكامل في مدينة إكسبو دبي. ويأتي هذا الإطلاق الجديد عقب الزخم الذي حققته المرحلة الأولى «تيرا هايتس». ويشكل مشروع «تيرا جاردنز» محطة بارزة جديدة في مسيرة تطوير وجهة سكنية عصرية نابضة بالحياة، بما ينسجم مع الرؤية الحضرية الطموحة طويلة المدى لإمارة دبي.

ويمتد المخطط الرئيسي لـ «إكسبو ليفينغ» على مساحة 451.295 متراً مربعاً، ويجسد نموذجاً لمجتمع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والمكاتب، بالإضافة إلى مساحات عامة ومرافق خدمية مصممة بعناية لتلبية احتياجات السكان. ويتضمن المخطط الرئيسي خمسة مجمعات سكنية تضم 3.555 وحدة سكنية.

ويضم مشروع «تيرا جاردنز» في الوقت الراهن 560 وحدة سكنية، وسيتم الإعلان عن مراحل إضافية في وقت لاحق. ويشتمل المشروع على مجموعة من المرافق المجتمعية تشمل حديقة مركزية، ومساراً للجري في الهواء الطلق، وسينما خارجية، ومحطات للتمارين الرياضية، إضافة إلى ملاعب بادل وكرة طائرة. ويقع المشروع بمحاذاة «إكسبو مول» الذي يعد وجهة متميزة للتسوق والمطاعم والترفيه، وهو ما يوفر للسكان فرصة العيش والعمل والتواصل في وجهة حضرية واحدة متكاملة.

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «يمثل إطلاق تيرا جاردنز خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية»إكسبو ليفينغ«كوجهة سكنية تنبض بالحيوية والاستدامة والتواصل. ويعكس مشروع تيرا جاردنز التزام إعمار الراسخ بتطوير أحياء مزدهرة تجمع بين أسلوب الحياة العصري والوصول السهل إلى الطبيعة والوجهات الترفيهية والثقافية. نحن فخورون بتقديم بيئة مصممة بعناية تتيح للسكان العيش والعمل والتطور في قلب مدينة إكسبو دبي».

ويحتضن مجمع «تيرا جاردنز»، الذي يهدف لتعزيز جودة الحياة اليومية، مجموعةً مخططة بعناية من المساحات الخارجية والمرافق الصحية والترفيهية. وتشكل المساحات الخضراء والممرات المظللة والحدائق ومرافق اللياقة البدنية محور الحياة المجتمعية، مدعومة بمسارات للجري، ومناطق لليوغا والتأمل، وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، ومناطق لعب للأطفال وحديقة للحيوانات الأليفة. وتسهم هذه المرافق في توفير بيئة متوازنة تجمع بين الاسترخاء والنشاط والتفاعل الاجتماعي، على مقربة من الوجهات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها مدينة إكسبو دبي.

من جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «نواصل بالتعاون مع إعمار العقارية تحقيق رؤيتنا الطموحة بعيدة المدى عبر إطلاق»تيرا جاردنز«ضمن المخطط الرئيسي لـ»إكسبو ليفينغ«. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تشكيل ملامح مستقبل مدينة إكسبو دبي، التي تقدم مجتمعاً يتيح للسكان فرصة للعيش والتواصل والازدهار. ونسعى لصياغة معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية العصرية التي تركز على رفاهية الأفراد وراحتهم من خلال مجتمعات سكنية متكاملة تضم وحدات سكنية ومتاجر ومكاتب في مكان واحد».

ينسجم المخطط الرئيسي لـ «إكسبو ليفينغ» مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يجسد مبادئ الاستدامة والتخطيط العمراني المتمحورة حول الإنسان. كما يعكس مشروع «تيرا جاردنز» هذه الرؤية من خلال توفير مساحات خضراء ممتدة ومناظر طبيعية خلابة ومجموعة من المرافق الراقية، ما يرتقي بجودة حياة السكان ويعيد تعريف الحياة الحضرية العصرية.