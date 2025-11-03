طيران الإمارات تعزز عملياتها إلى القاهرة برحلة يومية خامسة

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تعزيز خدمتها بين دبي والقاهرة عبر تشغيل ست رحلات إضافية أسبوعياً اعتباراً من 1 ديسمبر 2025، وذلك استجابة للطلب المتزايد خلال موسم الشتاء. وقد جرى جدولة الرحلات الجديدة بعناية لتوفير أفضل ربط ممكن مع شبكة الوجهات العالمية الواسعة للناقلة.

وابتداءً من 1 فبراير 2026، سترتفع الخدمة إلى رحلة يومية إضافية بتوقيت جديد يكمل جدول الرحلات الأربع اليومية الحالية، في خطوة تعكس ثقة طيران الإمارات بمتانة الطلب على السفر من وإلى مصر سواء لأغراض الترفيه أم الأعمال. وستشغل الرحلات بطائرات البوينج 777 ضمن جدول مصمم لتوفير رحلات ربط سلسة مع وجهات رئيسية في الشرق الأقصى مثل هونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وغيرها، إلى جانب وجهات في شرق وجنوب القارة الأفريقية مثل تنزانيا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وخلال الفترة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير 2026، ستقلع الرحلة «ئي كيه 929» من مطار دبي الساعة 10:45 لتصل القاهرة الساعة 13:00، وستغادر رحلة العودة «ئي كيه 930» من مطار القاهرة الساعة 14:40 لتصل إلى دبي الساعة 19:55 جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الخميس. واعتباراً من 1 فبراير 2026، ستقلع الرحلة اليومية «ئي كيه 929» من مطار دبي الساعة 04:00 لتصل القاهرة الساعة 6:15، وستغادر رحلة العودة «ئي كيه 930» من مطار القاهرة الساعة 08:00 لتصل إلى دبي الساعة 13:15. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي والقاهرة).

ومنذ انضمامها إلى شبكة طيران الإمارات العالمية، كانت مصر سوقاً ذات أولوية استراتيجية للناقلة. وتعد القاهرة حالياً المدينة الأكثر استقبالاً لطائرات الإمارات A380 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج دبي، ومع بدء تشغيل الرحلة الخامسة اليومية ستصبح أيضاً المدينة الأكثر خدمة ضمن شبكة طيران الإمارات في أفريقيا، في تأكيد على التزام الناقلة المتواصل بالسوق المصري مع اقترابها من الاحتفال بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها إلى القاهرة.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تعد القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً للمسافرين والشحن الجوي، وقد شكلت على الدوام وجهة محورية لطيران الإمارات. وستسهم الخدمة الإضافية في تسهيل حركة العملاء عبر شبكتنا العالمية، وتعزيز روابط التجارة والسياحة بين مصر والإمارات والعالم. ومع اقترابنا من الذكرى الأربعين لانطلاق عملياتنا إلى القاهرة، يجسد هذا التوسع الجديد التزامنا الراسخ تجاه السوق المصري والمنطقة. ونعرب عن تقديرنا للسلطات المصرية على دعمها في اعتماد هذه الرحلة الجديدة، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا قريباً على متن رحلاتنا».

وترتبط مصر بعلاقات ثنائية راسخة مع دولة الإمارات، تمتد إلى مجالات السياحة والصناعة والتجارة، وتشمل مشاريع تنموية مشتركة في القاهرة والساحل الشمالي ومناطق أخرى في أنحاء البلاد. ومن شأن الرحلات الإضافية أن تعزز الترابط بين البلدين، وتزيد القدرة الاستيعابية للشحن الجوي من وإلى مصر بما يصل إلى 300 طن أسبوعياً عبر طائرات الركاب بوينغ 777. وتقوم «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة للناقلة، بنقل منتجات مصرية رئيسية تشمل الفواكه الطازجة مثل الفراولة والخضروات إلى أسواق عالمية متعددة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويربط الشركات المحلية بعملائها حول العالم بسرعة وكفاءة عالية.

ومنذ إطلاق أولى رحلاتها إلى القاهرة عام 1986، رسخت طيران الإمارات مكانتها شريكاً طويل الأمد لقطاعي الطيران والسياحة والتجارة في مصر، حيث واصلت توسيع عملياتها وزيادة رحلاتها، ونقلت حتى اليوم أكثر من 10 ملايين راكب من وإلى السوق المصري، مع مساهمة قوية في حركة المسافرين الوافدين من أسواق رئيسية مثل الصين وهونغ كونغ وتايلاند واليابان وأستراليا.