مطارات دبي تحتفي بالشراكات والأداء الاستثنائي خلال حفل جوائز oneDXB للتميز في المطارات

احتفت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، بإنجازات ونجاحات شركائها من شركات الطيران والشركاء التجاريين خلال حفل جوائز oneDXB للتميز في المطارات 2025، الذي سلط الضوء على الإبداع والعمل الجماعي والريادة في قطاع الطيران في دبي.

انطلقت نسخة هذا العام، تحت شعار «الاحتفاء بالتميز»، بحضور أكثر من 200 شخصية من كبار المسؤولين في مطارات دبي وشركائها الاستراتيجيين، حيث شهدت تكريم الفائزين في 17 فئة مختلفة تغطي مجالات خدمة الضيوف والعمليات التشغيلية والشراكات المستدامة والابتكار والمبادرات المجتمعية.

وحصدت شركة «يونايتد إيلاينز» جائزة التميز في خدمة العملاء ضمن فئة شركات الطيران، بينما نالت «طيران ناس» جائزة التميز التشغيلي، و«انديغو» جائزة التميز في التفاعل مع المسافرين. كما توجت الخطوط الجوية الصينية بجائزة التميز في الشراكات، والخطوط السعودية بجائزة التميز في مبادرات الاستدامة، فيما حصدت «اير فرانس – كيه ال ام» جائزة التميز الاستثنائي، ونالت كلاً من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية جائزتي الأداء المثالي في الالتزام بالمواعيد لفئتي الرحلات القصيرة والطويلة على التوالي.

أما في فئة الخدمات التجارية، فحصدت «جي سي ديكو JCDecaux» جائزة الشراكة طويلة الأمد، فيما نالت «لاجاردر ترافيل ريتيل» جائزة الاستدامة والأثر المجتمعي، وحصلت «ترافيليكس للصرافة» على جائزة التجربة الشمولية، بينما فاز «هارد روك كافيه» بجائزة الضيافة وتجربة الضيوف، وحازت فالترانس عن صالة الضيافة DXB Greet & Go جائزة الابتكار في الخدمات.

كما حصدت «أديداس» جائزة الإبداع في التصميم واستثمار المساحات، و«سليب أوفر - Sleepover» جائزة الحملات التسويقية وتطوير العلامة التجارية، فيما كانت جائزة الهوية المحلية المتميزة من نصيب الحي الإماراتي، انتهاءً بـ«مواقف» التي حصلت على جائزة «التميز الاستثنائي».

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تجسد جوائز oneDXB للتميز في المطارات تقديرنا العميق لكل من يسهم في نجاح مطارات دبي في وقت نشهد فيه نمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين. ومع اضطلاعنا بمسؤوليات كبيرة لتقديم تجارب سفر استثنائية، يبقى العمل بروح الفريق الواحد هو ما يميز مجتمعنا ويجعله متفرداً عن غيره. هذه المبادرة تتجاوز حدود المفهوم لتجسد نموذجاً عملياً للتعاون والطموح المشترك الذي يقود مسيرتنا نحو المزيد من التميز في مختلف جوانب عملنا. وبعد نصف عام استثنائي حافل بالأرقام القياسية واستعدادنا لذروة سفر أخرى، كان لزاماً علينا تكريم شركائنا الذين يشكلون ركيزة هذا النجاح والاحتفاء بما بذلوه من جهود».

جاء حفل التكريم ليؤكد متانة الشراكات التي رسخت مكانة مطار دبي الدولي بوصفه واحداً من أكثر مطارات العالم تأثيراً، وليحتفي بروح الإبداع والتعاون والالتزام التي تجسد رؤية مطارات دبي في تقديم تجربة سلسة وشاملة لجميع المسافرين. ويعد مجتمع المطار oneDXB نموذجاً للتعاون الفعال بين مطارات دبي وشركائها ممن يعملون كمنظومة واحدة ترسي معايير جديدة كلياً في نماذج العمل والتشغيل وتجارب السفر في جميع أنحاء العالم.

واختتمت الأمسية الاحتفالية التي أدرتها الإعلامية سمر بريتم، بعروض موسيقية حية أضفت أجواءً من المرح والحماس، قدمتها فرقة Desert Moon والدي الجيه Adriana Ray، ليسدل الستار على هذه الليلة على أنغام التميز والإنجاز.