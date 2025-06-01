النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لرائدات الأعمال اليوم

تنطلق صباح اليوم، النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال والذي تنظمه جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تحت شعار «قيادات ملهمة... مشاريع مستدامة»، وذلك بفندق باب القصر في أبوظبي.

وكشفت الدكتورة شفيقة العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تفاصيل المؤتمر الذي سيقام لمدة يوم واحد، مؤكدة أن المؤتمر سيشهد 3 جلسات نوعية، تتضمن الجلسة الأولى المسرعات والممارسات الداعمة لريادة الأعمال ومجالات التمويل والاستثمار ومميزاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم خلال الجلسة مناقشة أوراق بحثية مقدمة من متخصصين، فيما تتناول الجلسة الثانية الاتجاهات الحديثة وأثرها على مستقبل تنمية ريادة الأعمال القائم على الاستشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتتضمن أيضاً أوراقاً بحثية، فيما ستكون الجلسة الثالثة والأخيرة، عن التجارب الناجحة لرائدات الأعمال، وفيها أربع أوراق بحثية وتجارب مبدعة.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال، ودعمها في مسيرتها المهنية، وتعزيز بيئة ريادية مستدامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الجمعية إلى توفير الفرص والموارد التي تساعد رائدات الأعمال على تحقيق النجاح والتميز. وأوضحت أن المؤتمر يستهدف فئات كثيرة منها رائدات الأعمال، أصحاب الهمم، طالبات الجامعات، ومجالس رجال وسيدات الأعمال.