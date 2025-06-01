الشارقة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي أكتوبر المقبل

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار، عن تنظيم الدورة الـ29 من مؤتمر الاستثمار العالمي في إمارة الشارقة لأول مرة، وذلك ضمن دورة موحدة وجدول أعمال مشترك مع «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي سينطلق من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء الإعلان عقب توقيع اتفاقية الاستضافة والتي ضمت الأطراف الثلاثة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومعالي محمد السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي، إلى جانب محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وإسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا).

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «اختيار الشارقة لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي يعكس الثقة الدولية في مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمارات المسؤولة والمستدامة، ويؤكد على جاهزيتها لاستقبال حوارات عالمية تُعنى بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية ملموسة. ونؤمن في الشارقة أن مستقبل الاستثمار يتطلب توازناً بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومن هنا نحرص على أن تكون المنصات الدولية التي نستضيفها فرصة لبناء شراكات تسهم في نقل المعرفة، وتبنّي الابتكار، وتحقيق تأثير فعلي يمتد أثره إلى المجتمعات والأسواق على حد سواء».

ويكتسب تنظيم الدورة التاسعة والعشرين من «مؤتمر الاستثمار العالمي» في الشارقة هذا العام بُعداً إضافياً، نظراً لتزامنه مع الذكرى الثلاثين لتأسيس رابطة (وايبا)، وهو ما يمنح الحدث طابعاً استثنائياً يرسّخ تجربة ثلاثة عقود من العمل في دعم تدفقات الاستثمار العالمي.

وقال محمد السويدي: «يعكس مؤتمر الاستثمار العالمي بالشارقة التزام الإمارات بدعم أجندة الاستثمار العالمية. ومع احتفال «وايبا» بمرور 30 عاماً على تأسيسها، تأتي هذه الشراكة لتعكس طموحنا المشترك في تعزيز الشراكات العابرة للحدود وتسريع وتيرة النمو المستدام».

وأكد محمد المشرخ: «التقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية على أرض الشارقة يعكس مكانة الإمارة كمركز إقليمي متقدم في جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة، ويسهم في فتح مسارات أكثر تنوعاً أمام مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية».