بمشاركة قياسية.. نجاح كبير لأسبوع دبي للمطاعم

حقق أسبوع دبي للمطاعم 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 9 وحتى 25 مايو الماضي، نجاحاً كبيراً ومبهراً، وسجل رقماً قياسياً في عدد المطاعم، التي شاركت في فعالياته وأنشطته وعروضه المتنوعة، والتي بلغت 103 مطاعم، ليعكس بذلك المكانة التي وصلت إليها دبي وجهة متميزة في المأكولات وفنون الطهي، تقدم تجارب طعام متعددة، تلبي مختلف الأذواق.

وقد أُتيحت الحجوزات حصرياً عبر منصة «OpenTable»، الشريك الرسمي للفعالية، ضمن مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك 30 مطعماً مصنفاً ضمن قائمة دليل ميشلان دبي، وقدمت المطاعم المشاركة، من الوجهات الفاخرة إلى المطاعم العائلية، قوائم طعام مصممة بعناية في أنحاء متفرقة من دبي، وشملت هذه القوائم وجبات غداء من طبقين مقابل 125 درهماً للشخص، وعشاء من ثلاثة أطباق مقابل 250 درهماً للفرد الواحد، ما منح الزوار فرصة حقيقية للاستمتاع بتجارب طعام راقية بأسعار مناسبة.

وقدمت المطاعم المشاركة تشكيلات واسعة من المأكولات، تنوعت بين الإماراتية، والآسيوية، والعربية، والأوروبية، واللاتينية، وهو ما عكس التنوع الثقافي الذي يميز دبي، ويعزز مكانتها العالمية في المأكولات وفنون الطهي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس النجاح الكبير لأسبوع دبي للمطاعم الطاقة والإبداع والشغف، الذي يميز قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة.

ويعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات السنوية التي ننظمها، إذ نحرص على التعاون مع شركائنا لتوفير تجارب مميزة ومتنوعة تلبي أذواقهم، وتمكنهم من تناول أصناف متعددة من الوجبات اللذيذة بأسعار مخفضة. وتسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمأكولات وفنون الطهي، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

وقد أتاح أسبوع دبي للمطاعم لزوار المدينة وسكانها فرصة مثالية لتجربة أشهى المأكولات في أبرز المطاعم، بما في ذلك مجموعة من الوجهات المصنفة في دليل «ميشلان»، و«غولت آند ميلو»، وأيضاً قائمة «أفضل 50 مطعماً في العالم»، كما سلط الحدث الضوء على مجموعة من الطهاة المتميزين، الذين يرسخون حضور دبي على خريطة الطهي العالمية، ويقودون تطور قطاع المأكولات وفنون الطهي فيها بأساليبهم المبتكرة، ومن ضمنهم ريف عثمان من ريف، وهو لي كاو، وكلفن شنغ من جونز، وهيدريان فيليدو من شي وام وأريانا باندي من مطبخ أريانا الفارسي وغابرييلا شامورو من غيرل آند ذا غوز.