فرصة أخيرة لاقتناص «3 أيام من التخفيضات»

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة أخيرة للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تصل إلى 90 % على أكثر من 500 علامة تجارية في ما يزيد على 2500 متجر في مختلف أنحاء المدينة، وذلك حتى اليوم، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجربة التسوق، والاستفادة من المكافآت التي تقدمها برامج الولاء، وشراء هدايا العيد بأفضل الأسعار.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستفادة من العروض المذهلة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء، والتجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير. وتتوفر العروض الحصرية والتخفيضات الاستثنائية لدى عدد من العلامات التجارية الرائدة.

وتشمل التخفيضات مراكز ووجهات التسوق الرائدة مثل برجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي هيلز مول، ودبي آوتليت مول، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا اوتلت فيليدج، ووافي مول، وغيرها. ويحظى المتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة ربح قسيمة هدايا بقيمة 20000 درهم عند إنفاق 300 درهم فأكثر. ويعادل كل إنفاق بقيمة 300 درهم فرصة واحدة للفوز، بينما تضاعف عمليات الشراء من متاجر الأزياء المشاركة فرص الفوز بالسحب.