جوائز لزوار «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

يواصل معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تقديم المزيد من المفاجآت لزواره، متيحاً لهم فرصة المشاركة بالسحوبات على جوائزه الكبرى التي تشمل سيارة تسلا من طراز M3، بالإضافة إلى أطقم قيّمة من الذهب والألماس، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد ختام المعرض.

ويشهد المعرض الذي يختتم فعالياته مساء اليوم، إقبالاً جماهيرياً وتجارياً لافتاً، حيث توافد الزوار والتجار للاطلاع على ما يقدمه الحدث الأكبر من نوعه على أجندة الفعاليات التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، والذي تميز بعروض لمجموعات حصرية من الذهب والمجوهرات والساعات، إلى جانب تشكيلة متنوعة من أحدث خطوط الموضة والتصاميم الحصرية لعام 2025.

وقدم أكثر من 500 عارض وشركة وما يزيد على 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين المشغولات المبتكرة من الألماس والأحجار الكريمة التي مثلت أبرز المصممين والعلامات التجارية العالمية، وتألقت تصاميم شركات الذهب والعارضين المحليين من دولة الإمارات بإبداعات متميزة أبرزت الخبرة في الجمع بين التراث والمعاصرة. ويستمر المعرض في استقبال زواره اليوم من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، ليقدم لهم فرصة فريدة لاقتناء روائع الذهب والمجوهرات من أبرز الصناع والمصممين وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تعرض تشكيلات متنوعة.