فرص كبيرة للفوز بجوائز ضخمة يومياً طوال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن سحوبات غير مسبوقة ومسابقات استثنائية خلال الدورة 30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق والتي تقدم فرصاً لا تفوت للجميع للفوز بجوائز ضخمة كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة، بدءاً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

وتنطلق فعاليات موسم الجوائز الكبرى مع سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، والتي ستتوج فائزاً واحداً يومياً طوال فترة المهرجان. وتشمل الجوائز المذهلة التي سيتم الفوز بها سيارات نيسان إكس-تريل، ونيسان إكس تيرا، ونيسان سفاري، نيسان كيكس ونيسان ألتيما.

وبالإضافة إلى ذلك، سيفوز أحد سعداء الحظ بجائزة قدرها 100,000 درهم نقداً. كما سيحظى المشاركون في السحوبات أيضاً بفرصة ثانية للفوز بسيارة نيسان باترول جديدة كليا أسبوعياً.

ويمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء تذكرة سحب مقابل 100 درهم من محطات وقود «إينوك» أو متاجر «زوم» في مختلف أنحاء دبي.

كما تتوفر فرصة المشاركة في السحب عند شراء تذكرة سحب من القرية العالمية أو من أكشاك مختارة في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن للجميع زيارة هذه الوجهات لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز لا تتكرر إلا مرةً واحدةً في العمر.

وسيتم الكشف قريباً عن جدول الفعاليات الخاص بهذه الدورة الاستثنائية من مهرجان دبي للتسوق، والذي يتضمن دليلاً شاملاً للأنشطة المختلفة التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في هذا الوقت الرائع من العام.