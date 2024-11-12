عروض أضواء واحتفالات في ختام «ديوالي» بدبي

أضاءت احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحياء المدينة طوال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

حيث استمتع السكان والزوار بالمشاركة في الاحتفال بالمهرجان، الذي عكس تعدد الثقافات في دبي، وحول المدينة إلى وجهة احتفالية رائعة، بدءاً من عروض البيع بالتجزئة الحصرية، والسحوبات إلى الأسواق، وصولاً إلى تجارب تناول الطعام المميزة.

واستمتع المتسوقون بعروض ترويجية مذهلة، بينما فاز سعداء الحظ بجوائز كبرى شملت مجموعة من المشغولات والقطع الذهبية، التي قدمتها العديد من مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، وقدمت أفضل وجهات تناول الطعام و«طلبات الإمارات» وجبات مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، مما عزز الأجواء الاحتفالية، وجعل من المهرجان تجربة لا تنسى للجميع.

وقال محمد فراس، مساعد نائب الرئيس في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي تميزها ونجاحها في استضافة المهرجانات والفعاليات، التي تعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة، وهو ما ظهر بوضوح في احتفالات مهرجان الأضواء هذا العام.

والذي تضمن تجارب البيع بالتجزئة المميزة، والمأكولات الشهية، والأجواء الاحتفالية والفعاليات النابضة بالحياة. وجاء هذا النجاح انعكاساً للشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المثمر مع شركائنا في قطاعات مهمة مثل التجزئة والسياحة والضيافة، والتي نحرص من خلالها على تقديم الأفضل دائماً، وابتكار تجارب لا تُنسى لسكان وزوار المدينة».

قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: «حققت احتفالات ديوالي في مراكز التسوق التابعة لنا نجاحاً كبيراً لهذا العام.

حيث ارتفع الإقبال بنسبة 2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ما يعادل أكثر من 600,000 زائر انضموا إلينا خلال الاحتفالات. ويعد موسم ديوالي من الاحتفالات الرئيسية، نظراً لحجم الجالية الهندية في الإمارات، ومن خلال إنشاء تجربة ثقافية تفاعلية تتماشى مع قيم مجتمعنا، نسهم أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي في دبي».

«وشكلت أكبر جائزة ديوالي نوفرها على الإطلاق إحدى أبرز محطات الاحتفالات، حيث شهد السحب عليها حوالي 70,000 مشاركة للحصول على فرصة الفوز بنصف كيلو جرام من الذهب.

ووصل الإقبال إلى مستويات مذهلة، كما استمتع عملاؤنا بمجموعة من الألعاب في مراكز التسوق التابعة لنا، حيث شارك أكثر من 1,500 شخص للفوز بجوائز فورية.

«كما كان عشاق السينما في صالة ڤوكس على موعد مع لحظة خاصة حضرناها لهم، بالتعاون مع الشخصية المؤثرة وصانع المحتوى خالد العامري، حيث فاجأناهم بعملات ذهبية خلال عرض إحدى الأفلام الهندية. وجسدت هذه المفاجأة جوهر ديوالي، من خلال الجمع بين العادات والاحتفالات على طريقة ماجد الفطيم المميزة».

وقالت ليلى سهيل، رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: أسهمت حملة ديوالي، التي أطلقتها مجموعة دبي للمجوهرات في دعم تجار المجوهرات بشكل كبير، فقد أدت العروض الحصرية والتخفيضات الكبرى إلى زيادة ملحوظة في عدد الزوار، مما ساعد التجار على جذب المزيد من العملاء، وعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للذهب والمجوهرات».

واختتمت الاحتفالات بعروض الألعاب النارية المذهلة، التي أضاءت سماء المدينة في عدد من أبرز الوجهات العائلية. وافتتح عرض الألعاب النارية في السيف يوم 25 أكتوبر المهرجان بمشهد استثنائي على الواجهة البحرية، فيما استضافت القرية العالمية عروض الألعاب النارية أيام 25 و26 أكتوبر و1 و2 نوفمبر، حيث تألقت سماء دبي بالألوان المبهجة، التي أسعدت العائلات والأصدقاء.

جوائز كبرى

قدمت مراكز التسوق بدبي في دورة العام الحالي من مهرجان الأضواء «ديوالي» جوائز كبرى وعروضاً ترويجية مميزة، حيث منحت ما يقرب من 500,000 درهم للمتسوقين في مختلف أنحاء المدينة.

وحظي المتسوقون بفرصة الفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز، من قسائم هدايا بقيمة 150,000 درهم، قدمتها مجموعة دبي للمجوهرات، وتجديد ديكور المنزل بقيمة 75,000 درهم في برجمان، إلى عملات ذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة 100,000 درهم من خلال السحب، الذي أجرته مجموعة مراكز التسوق بدبي في مختلف أنحاء المدينة.

وأضاف كارفور المزيد من البهجة إلى أجواء الاحتفالات، من خلال حزمة عطلات بقيمة 15000 درهم، وسبيكة ذهبية تزن 50 جراماً، بينما منحت جمبو أكثر من 90 جراماً من الذهب للفائزين المحظوظين. وقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» هذا العام مكافآت كبيرة لمئات المتسوقين.