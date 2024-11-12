«الإمارات للألمنيوم» تمدد اتفاقيةالتوريد لمجموعة «بي إم دبليو»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم «CelestiAL-R» لمجموعة «بي إم دبليو» على مدى السنوات المقبلة. ويعد ألمنيوم «CelestiAL-R» خليطاً بين الألمنيوم المعاد تدويره، والألمنيوم المصنَّع بالطاقة الشمسية، والذي يعد الأول من نوعه حول العالم. وتستخدم مجموعة «بي إم دبليو» هذا المعدن في تصنيع أجزاء فائقة الجودة لسياراتها.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية الجديدة، قام أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إم دبليو» بزيارة مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع لهيئة دبي للكهرباء والمياه.

وتستخدم مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية معدن الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2013، وتعتبر واحدة من أكبر عملاء ألمنيوم سيليستيال المصنّع بالطاقة الشمسية منذ إطلاقه في عام 2021.

وتستورد المجموعة جميع منتجات الشركة من ألمنيوم «CelestiAL-R» منذ بدء إنتاجه في عام 2023، وتلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بتوريد عشرات آلاف الأطنان من ألمنيوم «CelestiAL-R» سنوياً، وتسعى إلى زيادة إنتاج المعدن المعاد تدويره.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نلتزم بتلبية احتياجات مجموعة «بي إم دبليو» من المعدن المصنَّع بالطاقة الشمسية، وفق أعلى معايير الجودة، كما نسعى إلى زيادة إنتاج هذا المعدن منخفض الكربون، لتلبية متطلبات المجموعة خلال الأعوام المقبلة. نشكر مجموعة «بي إم دبليو» على ثقتهم بنا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة».

وتمثل عملية إنتاج الألمنيوم بمعايير عالية الجودة من خردة الألمنيوم تحدياً كبيراً، وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بسلسلة من التحليلات الدقيقة للتركيب الكيميائي للمعدن في مختبرات المعادن بمواقعها في جبل علي والطويلة، والتي تعتمد على تقنيات متطورة في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج المعدن لضمان استيفاء «CelestiAL-R» لمواصفات الجودة المطلوبة.

وينسب حوالي 60 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية إلى توليد الكهرباء. وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، من أجل خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن عملية صهر الألمنيوم.

ويتميز الألمنيوم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي، مما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة. وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.

وتحصل الإمارات العالمية للألمنيوم على خردة الألمنيوم من الشركات الموردة في الإمارات؛ وتقوم الشركة حالياً ببناء أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات بالقرب من موقعها في الطويلة. وعند اكتمال المشروع ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 170 ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في عام 2026.