تيم كلارك: «بوينج» لم تلتزم بجدول تسليم الطائرات

أعرب تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، عن استيائه بعدما علم من وسائل الإعلام، وليس مباشرة من «بوينج»، بآخر التطورات المتعلقة بالجدول الزمني لبرنامج الطائرة 777X، وقال: «بوينج» لم تلتزم بجدول تسليم الطائرات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بوينج»، كيلي أورتبرغ، أكد أن الشركة ستحتاج إلى كامل عام 2026 على الأقل لاستكمال برنامج اعتماد طراز 777-9 من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ما يعني تأجيل التسليم الأول للطائرة الواسعة البدن المؤجلة أصلاً إلى عام 2027.

وقال كلارك على هامش مؤتمر في إشبيلية: التقيت بهم أخيراً في نيويورك وقبلها في سياتل، ولم يكن هناك أي إشارة إلى أنهم سيعلنون رسمياً أن 2027 سيكون عام التسليم، ودار الحديث حول استكمال عملية الاعتماد بحلول منتصف العام المقبل.

وتملك «طيران الإمارات» طلبية تشمل 35 طائرة من طراز 777-8 و170 طائرة من طراز 777-9، إلا أن تسليم أولى طائرات 777-9 أُجِّل مرات عدة منذ الموعد المقرر في 2020.

وأضاف كلارك: الموعد الرسمي في عقدنا كان في أكتوبر 2025، لكنني كنت أتوقع عملياً التسليم في النصف الثاني من 2026، وربما التأجيل حتى ربيع 2027.