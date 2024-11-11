11.04 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 9 شهور بارتفاع 12 %

أعلنت إعمار العقارية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي عكست نمواً ثابتاً وكفاءة تشغيلية عالية في كافة القطاعات.

وحققت الشركة 11.04 مليار درهم صافي ربح في 9 شهور بارتفاع 12 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 3 % إلى 8.5 مليارات درهم.

سجلت إعمار إيرادات إجمالية بلغت 23.8 مليار درهم (6.5 مليااتر دولار ) وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار )، محققة نمواً بنسبة 30 % و24 % على التوالي مقارنةًبالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالطلب القوي، الذي تشهده سوق العقارات في دبي، والكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع، والثقة المتزايدة للمستثمرين، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة في دبي. وأدّت استراتيجية إعمار الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نمو بنسبة 17 % في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث بلغت الأرباح 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وقد واصلت المبيعات العقارية لإعمار مسارها التصاعدي، لتصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أسهم هذا الأداء القوي في زيادة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي تجاوزت 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 45 % مقارنة بشهر سبتمبر 2023، و12 % مقارنة بشهر يونيو 2024. وسيتم احتساب هذه المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز كإيرادات خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، ما يعكس الربحية المستدامة للمجموعة.

وقال محمد العبار: «الأداء القوي الذي حققته إعمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 يدل على قدرتها على التأقلم والتميز في ظل المتغيرات المستمرة، التي تشهدها الأسواق العالمية، فمن خلال الاستثمار الاستراتيجي في مواقع متميزة وإطلاق مشاريع مبتكرة نستمر في رسم ملامح جديدة لمفهوم الحياة الفاخرة، والارتقاء بتجربة نمط الحياة لعملائنا. ومع اقترابنا من نهاية العام نركز على استخدام نقاط قوتنا، للاستفادة من الفرص الجديدة، ودفع عجلة النمو المستدام في كافة القطاعات».

الإمارات

أطلقت إعمار للتطوير 50 مشروعاً ضمن مخططات رئيسية متنوعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت 48 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، ما يعكس نمواً بنسبة 66 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما واصلت إعمار للتطوير أداءها المالي القوي، خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس نمواً بنسبة 69 % و35 % على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات إعمار العقارية من أعمالها في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 15.4 مليار درهم (4.2 مليارات دولار)، بما في ذلك مشروع دبي كريك هاربور.

وبفضل الطلب المتزايد على العقارات بلغ حجم المبيعات المتراكمة لإعمار من المشاريع قيد الإنجاز في الإمارات 93.8 مليار درهم (25.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 51 % مقارنة بشهر ديسمبر 2023، والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

مراكز التسوّق والتأجير التجاري

سجّلت عمليات إعمار في مجاليْ مراكز التسوّق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) وحقّقت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما شهدت مبيعات المستأجرين في قطاع التجزئة خلال هذه الفترة نمواً تخطى 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة الإشغال في الأصول الرئيسية لمراكز التسوّق التابعة لإعمار أكثر من 99% حتى 30 سبتمبر 2024.

وفي يونيو 2024، أعلنت إعمار لإدارة مراكز التسوّق عن استثمار بقيمة 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار) لتوسعة دبي مول بإضافة 240 متجراً جديداً، ومن المتوقّع أن تجتذب التوسعة مزيداً من الزوّار وستوفّر مجموعة متنوّعة من الخيارات الفاخرة من المتاجر والمطاعم الدولية والمحلية.

وحقّق دبي مول إنجازاً بارزاً في عام 2023، حيث أصبح المكان الأكثر زيارةً في العالم مع استقباله لـ105 ملايين زائر، علاوة على تسجيله لنتائج قوية في مبيعات التجزئة. واستمّر هذا الزخم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث استقبل المركز التجاري رقماً قياسياً من الزوّار بلغ 82 مليون زائر، بزيادة تتجاوز 6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إعمار الدولية

سجّلت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات عقارية بلغت 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار) وإيرادات بلغت 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعومة بشكل أساسي بعملياتها في مصر والهند. وتمثّل إيرادات العمليات الدولية 7% من إجمالي إيرادات إعمار.

الضيافة والتسلية والترفيه

حقّقت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بلغت 2.6 مليار درهم (708 مليون دولار ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم النمو المستمرّ في قطاع السياحة والمعدلات القوية في الإنفاق المحلي في تعزيز هذا الأداء. كما سجّلت فنادق إعمار في دولة الإمارات، بما في ذلك الفنادق التي تقوم الشركة بإدارتها، متوسّط نسبة إشغال بلغت 77% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

الإيرادات المستمرّة

سجّلت محفظة إعمار من الأعمال ذات الإيرادات المستمرّة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات إجمالية بلغت 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتمثل هذه الإيرادات 29% من إجمالي إيرادات إعمار، ما يعكس متانة واستقرار نموذج الأعمال المتنوّع للشركة.