إدراج أسهم «لولو للتجزئة» بسوق أبوظبي الخميس المقبل



أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة لولو للتجزئة القابضة للتداول في السوق الأول -الفئة الأولى، اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق لـ14 نوفمبر 2024.

ووفقاً لبيان السوق سيتم إدراج أسهم شركة لولو للتجزئة القابضة، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، تحت الرمز «LULU»، ورقم التعريف الدولي AEE01487L240.

وبحسب قرار السوق ووفقاً للقواعد المعمول بها يُعوم سعر سهم الشركة لثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها، والبالغة 15 % كأعلى نسبة، و10 % أدنى، خلال هذه الجلسات الثلاث.

كما نص القرار على أنه ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام 2.04 درهم.