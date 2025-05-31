«جي دي إم» تختار دبي لتدشّن أول منشأة متكاملة لمعالجة المعادن المستدامة في الإمارات

أعلنت «جي دي إم لتنقية واستعادة وتدوير المعادن الثمينة» (جولد ميتال دي إم سي سي) عن الافتتاح الرسمي لمنشأتها الجديدة في منطقة دبي للاستثمار 2، في خطوة نوعية تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً صناعياً. وتمثل هذه المنشأة الأولى من نوعها في الإمارات التي تقدم خدمات متكاملة لاستعادة وتنقية وتدوير المعادن الثمينة وفق أعلى المعايير الأخلاقية والبيئية.

وقد تم تجهيز المنشأة بأحدث المعدات الإيطالية المعتمدة ومختبرات داخلية معتمدة لتقديم عمليات دقيقة وشاملة. كما تشمل خدماتها تخزيناً آمناً للعملاء، ومنصة مخصصة لتداول المعادن الثمينة ما يجعلها مركزاً متكاملاً يجمع جميع العناصر الأساسية تحت سقف واحد.

وفي ظل الطلب المتزايد على حلول إدارة النفايات المستدامة، واستجابة للتطورات الصناعية المتسارعة، ينسجم إطلاق هذه المنشأة مع توجهات دولة الإمارات لتقليل الأثر البيئي وتعزيز القدرات الوطنية في مجال إعادة التدوير. وتُظهر الأرقام أن الإمارات تنتج سنوياً أكثر من 50,000 طن من النفايات الإلكترونية، ما يُبرز أهمية الحلول المحلية القادرة على تحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وقال راشد عبدالله محمد، مؤسس «جولد ميتال دي إم سي سي»: «رؤيتنا تتمحور حول بناء منصة موثوقة تستشرف المستقبل وتسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في قطاع الصناعة المستدامة. ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، نؤكد التزامنا بدعم جهود الدولة في تنويع القدرات الصناعية وتحفيز النمو القائم على الابتكار والمسؤولية الأخلاقية في سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن الثمينة».

تم تصميم المنشأة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي والاستثماري معاً، حيث تجمع بين التحاليل الدقيقة للمواد الخام، وخدمات الحفظ الآمن، والتداول الداخلي، ما يعكس التزام «جولد ميتال دي إم سي سي» بالابتكار والشفافية والتميّز التشغيلي.

وأضاف راشد: «نتطلع إلى تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وتوسيع القدرات المحلية، وتحقيق قيمة ملموسة لشركائنا وأصحاب المصلحة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والبيئية الأشمل لدولتنا».

ومن جانبه، صرّح إيمانويل إسبوزيتو، المدير العام لـ«جولد ميتال دي إم سي سي»: «تقدم دبي منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والوضوح التنظيمي، والرؤية الصناعية طويلة المدى، ما يجعلها الموقع المثالي لتأسيس هذه المنشأة. وقد جاءت خطوتنا لجلب الخبرة الإيطالية والمعدات عالية الدقة إلى الإمارات من منطلق التزام مشترك بالنمو المستدام والتميّز التشغيلي. ونحن فخورون بتوسيع عملياتنا في بيئة تتبنى المستقبل بهذه القوة».

تجلب «جولد ميتال دي إم سي سي» إلى السوق الإماراتية خبرة إيطالية تتجاوز 25 عاماً، من خلال شبكتها الدولية في أوروبا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. ومن خلال تركيزها على الدقة والابتكار والمسؤولية البيئية، تسعى المجموعة إلى لعب دور ريادي في رسم مستقبل قطاع المعادن الثمينة في المنطقة.